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Подрядчика, который сбрасывал снег в Туру, привлекут к ответственности

12:49 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Ситуацию с недобросовестной уборкой снега на тюменской набережной прокомментировал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюменской области Александр Пересторонин.

Напомним, в одном из городских интернет-изданий была размещена информация и фотографии жителя Тюмени, на которых трактор сбрасывает снег с пешеходной зоны прямо в Туру. Обращение по этому факту получили и в ОНФ, после чего Александр Пересторонин встретился с руководителем управления капитального строительства Тюменской области Александром Старцевым.

"Мы являемся капитальным заказчиком объекта, но представители УКС находятся здесь не постоянно, поэтому этот факт был выявлен не сразу, уже когда снег был вычищен", - сообщил Александр Старцев. По его словам, подрядчику направлено письмо с требованием объяснить случившееся и привлечь к ответственности причастных, кроме того, проведена работа для недопущения подобных фактов в будущем.

Он также сообщил о проведении мероприятий по усилению пропускной способности ливневой канализации на набережной.

Как отметил Александр Пересторонин по итогам встречи, общая задача ОНФ и представителей власти – оперативно и конкретно реагировать на такие истории, исправлять ситуацию и информировать людей о принятых мерах. 

Татьяна Ковалева

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Теги: набережная , Александр Старцев , ОНФ , Александр Пересторонин

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