Шесть дворов благоустроили в Уватском районе

Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть дворов обустроили в п. Туртас Уватского района в 2017 году. Обновленные дворы понравились жителям, порадовали новые скамейки.

Как сообщает районная администрация, на ул. Победы во дворе домов №6 и №8 заасфальтирована территория, на ул. Октябрьской около дома №16 отсыпана щебнем.

На ул. Школьной около домов №6 и №7а и в Юности Комсомольской во дворе домов №8 и №9 асфальтировали дворы и оборудовали детские игровые площадки.

Глава сельского поселения Станислав Богатырь отмтил: "На мой взгляд, в этом году проделана хорошая работа по благоустройству, от жителей слышим самые положительные отзывы: во дворах чисто, удобно гулять с коляской. На сегодняшний день уже составлены планы по благоустройству поселка на ближайшие три года".