Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем

mcx.ru

Тюменская область находится на первом месте в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур и картофеля.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составил 1 млн 728 тыс. тонн при урожайности 25,4 ц/га. В 2016 году этот показатель составил 1 млн 414 тыс. тонн. В весе после доработки собрано 1 млн 585 тыс. тонн (в 2016 году - 1 млн 286 тыс. тонн).

Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Ишимского муниципального района (200,3 тыс. тонн), Заводоуковского городского округа (193,7 тыс. тонн), Исетского муниципального района (147,6 тыс. тонн).

Наиболее высокая урожайность отмечается в Заводоуковском городской округ (35,3 ц/га), Упоровском муниципальном районе (28,2 ц/га), Тюменском муниципальном районе (27,5 ц/га). Урожайность по Уральскому федеральному округу составляет 20,2 ц/га). Внутриобластная потребность в зерне (1 млн 230 тыс. тонн) обеспечивается полностью.

Валовой сбор картофеля в этом году составил 231,4 тыс. тонн. при урожайности 265 ц/га. В 2016 году было собрано картофеля 185,1 тыс. тонн. Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Упоровского муниципального района (92,6 тыс. тонн). Наиболее высокая урожайность отмечается в Юргинском муниципальном районе (401 ц/ra) и в Упоровском муниципальном районе (373 ц/га).

Средняя урожайность картофеля по Уральскому федеральному округу составила 201,7 ц/га.

С учетом производства картофеля гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, внутриобластная потребность в картофеле полностью обеспечивается.