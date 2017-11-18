up

18.11.2017 суббота

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени 0..-2 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем

19:01 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
mcx.ru

Тюменская область находится на первом месте в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур и картофеля.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составил 1 млн 728 тыс. тонн при урожайности 25,4 ц/га. В 2016 году этот показатель составил 1 млн 414 тыс. тонн. В весе после доработки собрано 1 млн 585 тыс. тонн (в 2016 году - 1 млн 286 тыс. тонн).

Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Ишимского муниципального района (200,3 тыс. тонн), Заводоуковского городского округа (193,7 тыс. тонн), Исетского муниципального района (147,6 тыс. тонн).

Наиболее высокая урожайность отмечается в Заводоуковском городской округ (35,3 ц/га), Упоровском муниципальном районе (28,2 ц/га), Тюменском муниципальном районе (27,5 ц/га). Урожайность по Уральскому федеральному округу составляет 20,2 ц/га). Внутриобластная потребность в зерне (1 млн 230 тыс. тонн) обеспечивается полностью.

Валовой сбор картофеля в этом году составил 231,4 тыс. тонн. при урожайности 265 ц/га. В 2016 году было собрано картофеля 185,1 тыс. тонн. Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Упоровского муниципального района (92,6 тыс. тонн). Наиболее высокая урожайность отмечается в Юргинском муниципальном районе (401 ц/ra) и в Упоровском муниципальном районе (373 ц/га).

Средняя урожайность картофеля по Уральскому федеральному округу составила 201,7 ц/га.

С учетом производства картофеля гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, внутриобластная потребность в картофеле полностью обеспечивается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: АПК , картофель , зерно , уборочная кампания

Последние новости

20:23 Социальные службы помогают тюменским замещающим семьям
19:01 Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем
18:24 Тюменцы могут осуществить новогодние мечты детей-инвалидов
18:00 19 ноября - события дня
17:29 Пьющие мыши помогли ученым выяснить, как алкоголь разрушает семьи
16:43 Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил выпуск новой краски
16:00 В России предлагают ужесточить ответственность за контрабанду табака
15:19 Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум
14:51 Россия может вновь принять Театральную олимпиаду
14:22 Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Политика

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Экономика

Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем

Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил выпуск новой краски

Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум

Общество

Социальные службы помогают тюменским замещающим семьям

Тюменцы могут осуществить новогодние мечты детей-инвалидов

19 ноября - события дня

Спорт

Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии

"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

Тюменские дзюдоисты поборются за медали первенства России в Иркутске

Происшествия

В Новгородской области автобус столкнулся с грузовиком

Тюменец сжег тело убитого им мужчины

В Новом Уренгое инспекторов ДПС осудят за взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+