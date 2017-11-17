Учебный центр СИБУРа в Тобольске призван стереть границы между рабочими и инженерами

Фото Тобольской промплощадки

Учебный центр для сотрудников компании СИБУР начал работу на Тобольской промышленной площадке.

Об этом на встрече с журналистами в Тобольске сообщил генеральный директор компании СИБУР-Тобольск Константин Белкин.

"Первые ученики приступили к занятиям в ноябре этого года. Хотя центр работает еще и не в том масштабе, в котором мы его замыслили. Главной задачей центра станет стирание границ между рабочими и инженерами с помощью развития функциональных навыков", - отметил Константин Белкин.

Учебный центр разместится в здании административно-бытового корпуса за территорией действующей строительной площадки. В здании появятся универсальные аудитории для различных видов обучения. Предполагается передача центру учебно-производственных площадок, а также создание новых тренажерных помещений.

Целевой аудиторий центра станут инженерно-технические работники, рабочие технологических установок, персонал по ремонту, студенты дуального образования, участники соревнований WorldSkills. Причем не только Тобольской промышленной площадки, но и других регионов присутствия компании СИБУР.

Полноценно работать учебный центр начнет с 2018 года.

Евгений Новоселов