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Российские подрядчики поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

08:21 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Поставку строительных материалов и оборудования для строящегося нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", а также услуги по их транспортировке и монтажу оказывают специалисты из 35 регионов России.

В проекте, сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, участвуют более 100 российских подрядных организаций и поставщиков оборудования. Более 100 контрактов c 38 российскими предприятиями заключено в октябре на поставку строительных материалов и оборудования.

Кабельно-проводниковой продукцией стройплощадку продолжают обеспечивать ООО "Томсккабель", самарская фирма ООО "ТД Генерация", московское предприятие ООО НПП "Спецкабель", а также ООО "Импекс Электро" (г. Москва), ООО "Камский кабель" и ООО "Промпоставка" (г. Томск). Полиэтиленовые детали и трубы поставят предприятия ООО "Полипластик Урал" (г. Екатеринбург) и ЗАО "Полимерпром" (г. Кижи).

Московское предприятие АО "ОЗ-Инжиниринг" поставит материалы для нанесения огнезащиты на здания электроустановок, склада упаковочных материалов, склада реагентов и пункта подготовки вагонов. Договоры на поставку лабораторного оборудования и материалов заключены с московским предприятием ООО "Лабораторная техника" и пермской фирмой ООО "Лабртрейд".

Также по результатам заключенных в октябре договоров, отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" опорами и деталями для трубопроводов, электрическими изделиями, запорно-регулирующей арматурой, песком и взрывоустойчивыми дверьми. В качестве контрагентов помимо прочих выступят предприятия из Ростова-На-Дону, Благовещенска, Тобольска, Самары и Челябинска. Отгрузка материалов и оборудования по октябрьским договорам продолжится до февраля 2018 года.

Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. "ЗапСибНефтехим" - логический этап развития СИБУРа в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

Фото ИА "Тюменская линия"

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Теги: импортозамещение , СИБУР , инвестиционный проект , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

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