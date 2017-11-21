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Группа "Свеза" планирует купить Тюменский фанерный завод

14:10 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Группа "Свеза" подписала соглашение об основных условиях приобретения 100% группы Тюменского фанерного завода с текущим владельцем и основателем предприятия Альмирой Каримовой.

"Свеза" направила ходатайство об одобрении сделки в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). В случае одобрения ФАС, покупка Тюменского фанерного завода станет частью стратегического плана группы "СВЕЗА" по расширению портфеля активов с высоким потенциалом роста и увеличению доли российской продукции в мировой деревообрабатывающей индустрии.

Тюменский фанерный завод производит около 90 тыс. м³ фанеры в год. В ближайшие годы планируется увеличение объема производства до 120 тыс. м3 в год. Предприятие специализируется на большеформатной березовой фанере. Клиентами завода являются российские и зарубежные компании строительной отрасли и другие промышленные потребители в сферах машиностроения, авиастроения и кораблестроения, а также поставщики строительных материалов, сообщает пресс-служба группы "Свеза".

"Тюменский фанерный завод – самое современное предприятие, оснащенное оборудованием от лидирующих международных производителей. Личными усилиями Альмиры Каримовой и опытного персонала на заводе созданы высочайший уровень производственной культуры, отличные условия труда для работников и вся необходимая инфраструктура. В случае закрытия сделки, группа "Свеза" планирует осуществить плавную интеграцию предприятия в свой холдинг, сохраняя и развивая лучшие практики, персонал, укрепляя сотрудничество с текущими клиентами и поставщиками компании", - отметил генеральный директор группы "Свеза" Анатолий Фришман. 

Группа "Свеза" − российская компания, работает с 1997 года. В ее состав входят шесть комбинатов "СВЕЗА Усть-Ижора", г. Санкт-Петербург; "СВЕЗА Кострома", г. Кострома; "СВЕЗА Новатор", Вологодская область; "СВЕЗА Уральский", Пермский край; "СВЕЗА Мантурово", Костромская область; "СВЕЗА Верхняя Синячиха", Свердловская область.

По итогам 2017 года инвестиции группы "Свеза" в основные активы составят 4,5 млрд. рублей. Среди основных приоритетных направлений развития: расшивка узких мест и развитие существующих производств большеформатной фанеры, строительство нескольких мини-ТЭЦ, комплексные инвестиции в поддержание и развитие очистных сооружений и других экологических объектов. Производственный план группы "Свеза" на 2018 год - более 1,15 млн м³ березовой фанеры.

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Теги: Тюменский фанерный завод , Альмира Каримова , ФАС , Анатолий Фришман , группа "Свеза"

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