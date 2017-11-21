Автопарк тобольского ПАТП значительно помолодел

Фото ИА "Тюменская линия"

57 новых автобусов приобретено в автопарк тобольского ПАТП за минувшие два года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник отдела транспорта городской администрации Федор Духно. По его словам, 30% денежных средств было получено из бюджета Тюменской области по программе софинансирования.

В настоящее время протяженность маршрутной сети Тобольска составляет 376 км. Тобольское ПАТП обслуживает 68 маршрутов. Среди них 22 городских, шесть пригородных, 17 районных, 15 областных, три российских и пять международных.

"В следующем году в Тобольске может появиться дополнительный маршрут. Рейсовый автобус будет ходить до вахтовых городков Тобольской промышленной площадки, чтобы полноценно включить в жизнь города иногородних и зарубежных работников предприятия. Также в планах запустить отдельный маршрут к пригородному поезду Тюмень - Тобольск", - отметил Федор Духно.

Средний возраст машин в автопарке тобольского ПАТП составляет шесть лет. Это один из лучших показателей в России. Сейчас на городских маршрутах работают автобусы Mercedes, Iveco, ЛиАЗ, ПАЗ, КаВЗ и НЕФАЗ. За последние два года почти на треть снизилось число сходов транспорта с линии из-за технической неисправности.

Как рассказал директор тобольского ПАТП Сергей Кугаевский, в этом году в качестве эксперимента в городе было установлено два электронных табло, показывающих время до прибытия автобуса.

"Информационные табло зарекомендовали себя хорошо, пассажиры остались довольны. В следующем году совместно с администрацией города мы планируем установить еще 10 табло на городских остановках", - уточнил Сергей Кугаевский.

В сентябре 2016 года для удобства пассажиров введены электронные проездные. В следующем году планируется внедрение системы оплаты проезда банковскими картами.

Евгений Новоселов