Региональный малый бизнес активно сотрудничает с крупными корпорациями

Круглый стол по участию субъектов МСП в закупках крупных компаний, фото ИА "Тюменская линия"

Более 25,5 млрд рублей составил общий объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области с начала 2017 года. Всего заключено 2 тыс. 62 договора с 738 поставщиками.

Такие данные озвучила руководитель дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства корпорации МСП Наталья Власова на круглом столе в рамках выездной сессии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. По ее словам, по этим показателям Тюменская область входит в тройку самых активных регионов УФО.

Активно поработали в 2017 году региональные заказчики. Объем их закупок превысил закупки заказчиков федеральных. В Топ-10 местных поставщиков вошли строительная компания "Монолит", ООО "ТНСТ", строительная компания "Энерго Строй", Тюменская транспортная компания, КБ "Стройлесбанк", "Тюменьстроймонтаж", ООО "Энергофонд", "Магистраль", "М-Сетьстрой", "Ингеосервис".

Большую часть закупок составили строительные работы (46%), оптовая и розничная торговля, складирование и сопутствующие транспортные услуги, услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, финансовые, услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования. Крупными региональными заказчиками чаще всего выступали АО "Фармация", областное дорожно-эксплуатационное предприятие, птицефабрика "Боровская". Также по указу правительства РФ в перечень дополнительно включены АО "АИЖК по Тюменской области", "Бенат", медсанчасть "Нефтяник" и центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь".

"В целом за последние годы информация о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства стала более открытой. Повышается доверие крупных корпораций к объектам МСП, и эта тенденция прослеживается во всех регионах. Всего в корпорации МСП сегодня около 420 заказчиков. Когда-то мы начинали работать с восьми позиций, сегодня их 158. Конкурс среди поставщиков повысился в семь раз, а средняя экономия одного заказчика – в 11 раз", - отметила Наталья Власова.

Чтобы еще увеличить число малых и средних предпринимателей, участвующих в закупках крупных компаний и региональных заказчиков, корпорация МСП регулярно проводит обучающие мероприятия. С начала 2017 года прошло 50 семинаров в разных городах России. Также корпорация МСП постоянно изучает проблемы предпринимателей, инициирует изменения в законодательстве для снижения затрат субъектов МСП на добровольную сертификацию, расширяет практику факторинга, работает над расширением перечня крупнейших заказчиков и количества номенклатур.

Активно помогает в этом и портал бизнес-навигатора корпорации МСП. Здесь размещается информация об актуальных закупках, правилах участия в них, компаниях-заказчиках и поставщиках. В 2018 году портал дополнит единый конструктор заявок для участия в закупках.

Отметим, что всего при поддержке корпорации МСП общий объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по стране с начала 2017 года составил 1,8 трлн рублей. К концу года эта цифра увеличится до 2 трлн. Средняя доля планируемых прямых закупок почти в три раза превышает установленную квоту – 29,5%.

Евгения Шевцова