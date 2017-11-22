Курсант ТВВИКУ стал чемпионом в первенстве мира по гиревому спорту

mil.ru

Курсант 2 курса Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Владимир Кобзарь стал чемпионом в весовой категории до 68 кг на первенстве мира по гиревому спорту в Сеуле. Он установил рекорд мира с результатом 79 подъемов по длинному циклу.

Владимир Кобзарь – уроженец Тюменской области, из семьи тракториста, познает военную науку, чтобы стать высококлассным специалистом и освоить военное искусство инженера. В коллективе и среди профессорско-преподавательского состава, благодаря своей старательности, отзывчивости, целеустремленности курсант Владимир Кобзарь пользуется большим авторитетом. Особенно гордятся своим товарищем в родном взводе и поддерживают его во время выступлений. В первую очередь Владимир Кобзарь видит себя офицером, а гиревой спорт кует его характер. Училище дает ему возможность быть еще сильнее не только физически, но и морально, сообщает пресс-служба Минобороны.

Владимир Кобзарь занимается гиревым спортом с 2012 года. Трижды становился победителем первенства России среди юношей, два раза – победителем юниорского первенства страны. Является двухкратным победителем первенства Европы. В 2016 году ему присвоено спортивное звание мастера спорта России международного класса.