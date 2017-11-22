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Владимир Якушев поддержал инициативы тюменцев

18:31 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Жители Тюмени и Тюменского района пришли в приемную президента на прием губернатора Тюменской области с предложениями. По инициативе неравнодушных граждан в муниципалитетах появятся новые детские и спортивные площадки, отремонтированные дороги, детский сад и школа.

Предприниматель Алексей Логинов поделился с Владимиром Якушевым, что в селе Луговом  нужны площадки для футбола, баскетбола, волейбола. "У нас есть хорошая лыжная база, она пользуется спросом. Но нужно место для досуга летом, там можно проводить "веселые старты", Дни здоровья", - сказал он. Губернатор согласился с доводами и дал поручение главе Тюменского района Светлане Ивановной проконтролировать решение поставленной задачи. Она сообщила, что в 2018 году возле луговской школы построят площадки для игры в волейбол и баскетбол с покрытием из синтетического материала и  мини-футбольное поле. Владимир Якушев подчеркнул, что они летом не должны пустовать, а футбольное поле нужно чистить и зимой, чтобы можно было играть круглый год.

Пенсионерка из Онохино Галина Ильинична Агеева попросила губернатора отремонтировать улицу, на которой она живет. В следующем году в селе отремонтируют четыре улицы. Средства на это выделят из регионального и федерального бюджетов.

Председатель совета ветеранов п.Мыс, ветеран труда Лариса Георгиевна Горовая посетовала, что не хватает современной детской площадки в бывшем поселке Дорожный. Как заверил глава Тюмени Александр Моор, она появится уже следующим летом.

По инициативе жителей города, власти также проложат велодорожки от ул. Республики до Гилевской рощи и от ул. Мельникайте до Войновки. С таким предложением обратился призер первенства Тюмени, Тюменской области по маунтибайку Михаил Матюхин. Ускорится ремонт второго корпуса школы №9 (здание бывшей школы №39). Дети смогут приступить к занятиям там уже с третей четверти. С просьбой обратилась председатель управляющего совета школы № 9, многодетная мама, обладательница медали "Материнская слава" Марина Осипова. Принято окончательное решение о капитальном ремонте здания под размещение детского сада по ул. Мурманской. Об этом губернатора от лица всех местных жительниц попросила мама двоих детей Вероника Косарева.

Глава региона поблагодарил земляков за активную жизненную позицию, отметил, что каждый житель области должен так  по хозяйски относиться не только к своему дому, но и к поселку, району городу. "От нас с вами зависит чистота на улицах, ухоженность наших населенных пунктов, дисциплина участников дорожного движения, многое другое. Вместе мы меняем жизнь к лучшему", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Теги: благоустройство , велодорожки , ремонт школ , ремонт дорог , детские площадки , личный прием , Владимир Якушев

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