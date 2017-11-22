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Владимир Якушев протестировал Бизнес-навигатор

19:37 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Пройдет немного времени и ни один предприниматель в России уже не сможет обойтись без портала "Бизнес-навигатор", созданного федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами по итогам пленарного совещания, на котором обсуждались вопросы взаимодействия корпорации и региона.

"Я лично протестировал этот интернет-ресурс, собрал мнения и отзывы о нем у предпринимателей. Корпорация МСП создала уникальный информационный продукт, необходимость в котором назрела давно. Для предпринимателей - это спасение. Бизнес-навигатор дает возможность на одном ресурсе получить детальную информацию и ответы на вопросы, которые возникают у предпринимателей: о мерах государственной поддержки, составлении бизнес-плана, знаний законодательства о налогообложении и т.д. Безусловно, он помогает предпринимателям, они начинают им активно пользоваться",- поделился впечатлениями Владимир Якушев.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана, губернатор Тюменской области - один из очень немногих глав регионов, лично протестировавших Бизнес-навигатор. "Я буду ставить Владимира Якушева в пример другим руководителям регионов", - сказал Александр Браверман.

Около 500 тыс. российских предпринимателей, малых и средних компаний уже используют Бизнес-навигатор для открытия или расширения своего дела, сообщил он.

"Еженедельно на портале фиксируется порядка 20 тысяч новых регистраций. Он дает возможность квалифицированно вести бизнес. Это живой продукт, у него, конечно, есть недостатки, которые мы устраняем с помощью обратной связи. Наиболее востребован на портале раздел "Жизненные ситуации", дающий возможность получить консультацию и информацию о взаимодействии с налоговой службой, МЧС, Роспотребнадзором. Все эти ведомства участвовали в создании ресурса, их представители отвечают на поступающие вопросы. Использование этого портала существенно упрощает жизнь предпринимателям, экономит их время", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП. 

Пользуются популярностью и другие разделы Бизнес-навигатора - проверка контрагентов, составление бизнес-плана и поиск коммерческой недвижимости, добавил он.

"База данных об объектах недвижимости постоянно меняется, необходимо ее обновлять. Достоверность и оперативность информации во многом зависит от региональных и местных органов власти и частных компаний, с которыми мы сотрудничаем в части наполнения ресурса",- подчеркнул Александр Браверман.

Отметим, что на сегодняшний день портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город России с численностью жителей более 100 тыс. человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации, в том числе Тюмень. Всего в период с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на портале зарегистрировались 5 тыс. 449 предпринимателей региона.

Евгений Бабенко

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Теги: Александр Браверман , Интернет , Владимир Якушев , малый и средний бизнес

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