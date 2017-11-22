Степан Киричук ждет от послания губернатора конкретных поручений

Фото ИА "Тюменская линия"

Конкретных поручений муниципальным и региональным органам исполнительной власти ждет по послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева депутатам областной думы член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук. Об этом сенатор рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии".

"Думаю, губернатор уделит внимание подведению итогов работы над решением задач, поставленных в послании 2016 года, и даст новые поручения, выполнение которых улучшит качество жизни тюменцев. Надеюсь, что, как и в прошлые годы, речь губернатора будет захватывающей, и в ней прозвучат конкретные предложения по развитию региональной экономики", - сказал Степан Киричук.

Сенатор ожидает от губернаторского послания сдержанно-оптимистичной оценки положения дел в регионе и концепции социально-экономического развития Тюменской области на 2018 год.

"Есть серьезные вопросы, связанные с дефицитом областного бюджета. При этом сокращение реализуемых в регионе социально значимых программ недопустимо. Это значит, что мы должны принимать более рациональные и эффективные управленческие решения. Единственный выход из ситуации - дальнейшее улучшение инвестиционного климата и расширение налогооблагаемой базы. Это позволит компенсировать недостаток доходов бюджета. Думаю, депутаты поддержат губернатора", - заявил Степан Киричук.

Евгений Бабенко