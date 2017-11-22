up

22.11.2017 среда

EUR 69.8184

USD 59.4604

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

Артюхов: губернатор в посланиях последовательно развивает тему интеллектуального ресурса области

11:30 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Послание губернатора – это не отчет о проделанной работе. Это, скорее, философское размышление о направлениях развития региона, и его необходимо понимать как целеполагание. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Я думаю, что губернатор не обойдет вниманием тему консолидации общества накануне столь важного события в жизни страны как выборы президента России, - сказал он. - Тема общественного согласия, взаимодействия с общественными организациями, с населением региона, сегодня очень актуальна".

По мнению Андрея Артюхова, получит развитие и тезис о необходимости дальнейшей концентрации интеллектуального ресурса области – один из ключевых в предыдущих посланиях губернатора.

"Система образования – колоссальный ресурс для наращивания динамики развития Тюменской области. В этом направлении сделано уже немало, но сбавлять темпы нельзя, наоборот, нужно активизировать нашу совместную с университетами работу по превращению региональных вузов в международные образовательные центры", - считает первый вице-спикер.

Будущее за информационными технологиями и региону надо активнее двигаться в этом направлении.

Напомним, что 23 ноября на очередном заседании Тюменской областной думы губернатор Владимир Якушев обратится к народным избранникам с традиционным посланием, в котором отразит основные моменты развития региона.

Наиболее актуальные и интересные моменты послания губернатора Владимира Якушева Тюменской областной думе можно прочесть на сайте информационного агентства "Тюменская линия",  в социальных сетях агентства. Читатели агентства "Тюменская линия" в Twitter используя  хэштег #послание72, могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты послания, также будут размещены ссылки на комментарии депутатов, представителей власти и бизнеса после завершения выступления.

Кроме того, на сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Андрей Артюхов , послание , Владимир Якушев

Последние новости

12:58 Корпорация МСП поддержит реализацию семи тюменских инвестпроектов
12:56 Умер Дмитрий Хворостовский
12:47 В Казанском районе телефонную сеть полностью заменили на цифру
12:36 На автодороге Салехард - Надым почти сутки искали внедорожник
12:25 На Урале двое инспекторов ГИБДД погибли во время погони за нарушителем
12:14 Открытые онлайн-курсы помогают студентам-дистанционщикам сдать экзамены
12:03 Более двадцати стран присоединятся к Географическому диктанту
11:52 Тоболяк осужден за конфликт с соседом
11:41 "Тюмень" завершит осеннюю часть первенства ФНЛ в Химках
11:30 Артюхов: губернатор в посланиях последовательно развивает тему интеллектуального ресурса области
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Корпорация МСП поддержит реализацию семи тюменских инвестпроектов

Корпорация МСП помогла тюменским предпринимателям привлечь около миллиарда рублей

Владимир Якушев обратится к депутатам регионального парламента

Политика

Артюхов: губернатор в посланиях последовательно развивает тему интеллектуального ресурса области

Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Экономика

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках

Региональный малый бизнес активно сотрудничает с крупными корпорациями

Общество

Умер Дмитрий Хворостовский

В Казанском районе телефонную сеть полностью заменили на цифру

Открытые онлайн-курсы помогают студентам-дистанционщикам сдать экзамены

Спорт

"Тюмень" завершит осеннюю часть первенства ФНЛ в Химках

Курсант ТВВИКУ стал чемпионом в первенстве мира по гиревому спорту

"Рубин" расторг контракт с главным тренером

Происшествия

На автодороге Салехард - Надым почти сутки искали внедорожник

На Урале двое инспекторов ГИБДД погибли во время погони за нарушителем

Тоболяк осужден за конфликт с соседом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+