Артюхов: губернатор в посланиях последовательно развивает тему интеллектуального ресурса области
admtyumen.ru
Послание губернатора – это не отчет о проделанной работе. Это, скорее, философское размышление о направлениях развития региона, и его необходимо понимать как целеполагание. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
"Я думаю, что губернатор не обойдет вниманием тему консолидации общества накануне столь важного события в жизни страны как выборы президента России, - сказал он. - Тема общественного согласия, взаимодействия с общественными организациями, с населением региона, сегодня очень актуальна".
По мнению Андрея Артюхова, получит развитие и тезис о необходимости дальнейшей концентрации интеллектуального ресурса области – один из ключевых в предыдущих посланиях губернатора.
"Система образования – колоссальный ресурс для наращивания динамики развития Тюменской области. В этом направлении сделано уже немало, но сбавлять темпы нельзя, наоборот, нужно активизировать нашу совместную с университетами работу по превращению региональных вузов в международные образовательные центры", - считает первый вице-спикер.
Будущее за информационными технологиями и региону надо активнее двигаться в этом направлении.
Напомним, что 23 ноября на очередном заседании Тюменской областной думы губернатор Владимир Якушев обратится к народным избранникам с традиционным посланием, в котором отразит основные моменты развития региона.
Наиболее актуальные и интересные моменты послания губернатора Владимира Якушева Тюменской областной думе можно прочесть на сайте информационного агентства "Тюменская линия", в социальных сетях агентства. Читатели агентства "Тюменская линия" в Twitter используя хэштег #послание72, могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты послания, также будут размещены ссылки на комментарии депутатов, представителей власти и бизнеса после завершения выступления.
Кроме того, на сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.
Борис Олейник
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