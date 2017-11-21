Владимир Якушев обратится к депутатам регионального парламента
Владимир Якушев обратится с посланием к областной думе. Фото: admtyumen.ru
На очередном заседании Тюменской областной думы губернатор Владимир Якушев обратится к народным избранникам с традиционным посланием, в котором отразит основные моменты развития региона.
На заседание, которое пройдет в филармонии, пригласят известных общественных деятелей, представителей религиозных конфессий, политических партий, бизнесменов и почетных граждан региона.
Наиболее актуальные и интересные моменты послания губернатора Владимира Якушева Тюменской областной думе можно прочесть на сайте информационного агентства "Тюменская линия", в социальных сетях агентства. Читатели агентства "Тюменская линия" в Twitter используя хэштег #послание72, могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты послания, также будут размещены ссылки на комментарии депутатов, представителей власти и бизнеса после завершения выступления.
Кроме того, на сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.
Соб. инф.
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