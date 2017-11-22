Евгений Семеняко: Тюменская область должна держать курс на развитие экономики

Фото ИА "Тюменская линия"

Новые векторы промышленного роста станут важной частью очередного послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева депутатам Тюменской областной думы. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Евгений Семеняко.

"Необходимо сохранить сложившиеся в регионе благоприятные условия для развития бизнеса. Накопленный в Тюменской области инновационный опыт работы по поддержке предпринимательства следует тиражировать и внедрять в других регионах страны", - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Евгений Семеняко ожидает от послания губернатора подтверждения курса на интенсивное промышленное развитие региона.

"Одним из основных приоритетов я считаю именно развитие промышленности. Если мы сохраним этот курс, то у нас будут рабочие места для жителей региона и налоги в областной бюджет, а это значит, что будут средства для дальнейшего развития социальной сферы. Надеюсь, что в 2018 году у тюменских предпринимателей появятся новые возможности. Ликвидация устанавливаемых на федеральном уровне административных барьеров для бизнеса гораздо важнее финансовой господдержки", - уверен Евгений Семеняко.

Напомним, губернатор Владимир Якушев обратится к народным избранникам с традиционным посланием 23 ноября на очередном заседании Тюменской областной думы.

Наиболее актуальные и интересные моменты послания губернатора Владимира Якушева Тюменской областной думе можно прочесть на сайте информационного агентства "Тюменская линия", в социальных сетях агентства. Читатели агентства "Тюменская линия" в Twitterиспользуя хэштег #послание72, могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты послания, также будут размещены ссылки на комментарии депутатов, представителей власти и бизнеса после завершения выступления.

Кроме того, на сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.

Евгений Бабенко