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Евгений Семеняко: Тюменская область должна держать курс на развитие экономики

14:04 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Рейн: послание губернатора – это знаковое событие в политической жизни региона

Новые векторы промышленного роста станут важной частью очередного послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева депутатам Тюменской областной думы. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Евгений Семеняко.

"Необходимо сохранить сложившиеся в регионе благоприятные условия для развития бизнеса. Накопленный в Тюменской области инновационный опыт работы по поддержке предпринимательства следует тиражировать и внедрять в других регионах страны", - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Евгений Семеняко ожидает от послания губернатора подтверждения курса на интенсивное промышленное развитие региона.

"Одним из основных приоритетов я считаю именно развитие промышленности. Если мы сохраним этот курс, то у нас будут рабочие места для жителей региона и налоги в областной бюджет, а это значит, что будут средства для дальнейшего развития социальной сферы. Надеюсь, что в 2018 году у тюменских предпринимателей появятся новые возможности. Ликвидация устанавливаемых на федеральном уровне административных барьеров для бизнеса гораздо важнее финансовой господдержки", - уверен Евгений Семеняко.

Напомним, губернатор Владимир Якушев обратится к народным избранникам с традиционным посланием 23 ноября на очередном заседании Тюменской областной думы.

Наиболее актуальные и интересные моменты послания губернатора Владимира Якушева Тюменской областной думе можно прочесть на сайте информационного агентства "Тюменская линия",  в социальных сетях агентства. Читатели агентства "Тюменская линия" в Twitterиспользуя  хэштег #послание72, могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты послания, также будут размещены ссылки на комментарии депутатов, представителей власти и бизнеса после завершения выступления.

Кроме того, на сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.

Евгений Бабенко

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Теги: Евгений Семеняко , ОНФ , послание , экономическое развитие , господдержка , Владимир Якушев
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