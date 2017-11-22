Рейн: послание губернатора – это знаковое событие в политической жизни региона

Виктор Рейн. Фото ИА "Тюменская линия"

Интенсификация экономики – это доминанта в развитии региона, тема экономики станет основной в послании губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

По его словам, в послании для тюменского региона найдет отражение тот факт, что Владимир Якушев возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по развитию региональной промышленной политики. Депутат облдумы считает, что являясь руководителем рабочей группы, Владимир Якушев сможет объединить усилия субъектов и обобщить их опыт.

"Губернатор очень хорошо понимает проблематику федеральной политики. Он знает, какие сегодня есть угрозы, чтобы их нивелировать, и взять на себя уровень ответственности крепких регионов, чтобы решить проблемы других регионов. Экономика должна быть доминантой – это сейчас основа в формировании здоровых конкурентноспособных бюджетов, чтобы выполнить социальные обязательства", - считает Виктор Рейн.

По его словам, в очередном послании губернатор региона затронет системные проблемы в экономическом развитии области, укажет на риски, которые могут появиться в связи с перераспределением государственного бюджета.

"Федеральный центр перенаправил бюджетные средства от нас в другие субъекты. У нас не стало хуже из-за этого, но мы учитываем, что есть определенные риски и угрозы – мы должны сами себя вытаскивать, не должны допустить снижения уровня и качества жизни. Мы должны идти по пути интенсификации", - ожидает Виктор Рейн.

Он считает, что региону нужно удержать инвестиционную привлекательность вне зависимости от программ софинансирования из госбюджета: "Чем больше будет благополучных субъектов, тем уверенней будет федеральный бюджет. Принцип "каждой сестре по серьге" - это легкий вариант, который ведет к ослаблению регионов", - высказал мнение депутат.

Виктор Рейн считает, что послание также затронет тему подготовки высококвалифицированных кадров – на достигнутом уровне нельзя останавливаться: "Задача – выдать специалистов высокого уровня. Она была, есть и будет актуальной всегда".

Прозвучат задачи по развитию здравоохранения, ведь этот сектор области вышел на передовые позиции. Новые задачи появятся и в работе с муниципалитетами. В одном из посланий губернатор ставил задачу, чтобы муниципалитеты смогли выйти на уровень самообеспечения, ведь благополучие региона зависит от благополучия муниципальных образований. С подачи губернатора уровень муниципальной политики усилен, считает Виктор Рейн.

Учитывая специфику региона, продолжится работа в секторе агропромышленного комплекса. По словам депутата, область должна быть более четко привязана к государственной поддержке в этом направлении. "Сегодня, накормив себя, мы вышли на высокий уровень обеспечения продуктами питания других регионов, по зерну вышли на международный уровень", - отметил он.

Виктор Рейн полагает, что губернатор затронет тему предстоящих выборов президента - эта политическая составляющая определяет развитие всей России, убежден депутат.

По словам Виктора Рейна, послание губернатора Тюменской области – это знаковое событие в политической жизни региона и тот программный документ, который помогает оценить достижения области с прикладной точки зрения.

"Губернатор всегда выделяет проблемные направления и вопросы, чтобы внести коррективы и поставить задачи на очередной период времени. Я отмечал для себя, что за все предыдущие годы работы ни по одному из прежних посланий у меня не было разочарований. Губернатор все время попадал в десятку", - считает Виктор Рейн.

Напомним, что 23 ноября на очередном заседании Тюменской областной думы губернатор Владимир Якушев обратится к народным избранникам с традиционным посланием, в котором отразит основные моменты развития региона.

Наиболее актуальные и интересные моменты послания губернатора Владимира Якушева Тюменской областной думе можно прочесть на сайте информационного агентства "Тюменская линия", в социальных сетях агентства. Читатели агентства "Тюменская линия" в Twitter используя хэштег #послание72, могут в режиме реального времени узнать ключевые моменты послания, также будут размещены ссылки на комментарии депутатов, представителей власти и бизнеса после завершения выступления.

Кроме того, на сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.

Борис Олейник