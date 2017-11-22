Послания губернатора: Тюменская область остается регионом-первопроходцем

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Ежегодные послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева депутатам Тюменской областной думы, адресатами которых по факту являются все тюменцы, - не только важные документы, в которых содержится анализ накопленного опыта и ставятся задачи на будущее. Это еще и ценнейший материал для изучения новейшей истории нашего региона.

В своем первом послании, прозвучавшем в октябре 2006 года, Владимир Якушев определил приоритетные направлений работы регионального правительства: экономическая политика, политика безопасности и социальная политика.

"Особенностью развития экономики области является высокая зависимость от нефтегазовой промышленности, в том числе от мировых цен на углеводородное сырье. Нами поставлена задача максимально использовать благоприятную финансовую ситуацию для диверсификации экономики и повышения роли внутренних факторов развития в формировании бюджета области. Иными словами, необходимо обеспечить прорыв в экономическом развитии региона", - сказал тогда Владимир Якушев.

Решению этой стратегической задачи было посвящено все прошедшее десятилетие, и сегодня нельзя не признать, что эта работа увенчалась успехом. Объем промышленного производства в Тюменской области за десять лет увеличился в три раза. В 2016 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, индекс промышленного производства составил почти 105%, за десять месяцев 2017 года - 102,5%. Причем на фоне снижения добычи нефти промышленный рост достигнут именно за счет обрабатывающих производств.

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В 2007 году Владимир Якушев посвятил свое послание образу будущего Тюменской области и особой роли, которую она играет в ряду российских регионов.

"В последние годы все более четко обрисовывается особая роль, особая, если хотите, миссия Тюменской области - в самых разных сферах мы выступаем как пилотный субъект Федерации, как регион, наработки которого становятся модельными и образцовыми, опыт которого в дальнейшем начинает перениматься за его пределами и на федеральном уровне", - констатировал губернатор. Роль региона-первопроходца и пионера, налагает особую ответственность - но Тюмень к ней готова, подчеркнул он.

Тюменская область должна превратиться в многоотраслевой хозяйственный комплекс, "мотором" развития которого стали инновационные технологии, а конкурентоспособность экономики достигла мирового уровня, заявил губернатор. С тех пор структура региональной экономики, действительно, претерпела серьезные изменения - в ней появились совершенно новые отрасли, такие, как глубокая переработка углеводородов, нефтепереработка, металлургия, биотехнологическое производство.

"Я вижу область, в которой достоинство человеческой жизни надежно обеспечено и защищено, в которой справедливая и разумная социальная политика гарантирует каждому человеку возможность свободно распоряжаться своими способностями, найти уважаемую, любимую, хорошо оплачиваемую работу, в которой и молодой человек, и ветеран избавлен от страха и неуверенности", - сказал Владимир Якушев.

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Действительно, как и предсказывал губернатор, рост региональной экономики послужил мощным импульсом для развития социальной сферы и повышения качества жизни тюменцев. Именно этому Владимир Якушев посвятил значительную часть своего послания в 2008 году, обратив особое внимание на положительную демографическую динамику.

"Ведь это, по сути, интегральный показатель качества жизни. Если люди рожают детей, значит, у них неплохо обстоят дела со здоровьем, у них есть жилье, работа и, главное, уверенность в том, что все это завтра не исчезнет, более того, что необходимыми гарантиями будут обеспечены и сами новорожденные. Этот же показатель, как никакой другой, свидетельствует об эффективности работы органов власти, и уровне социальной ответственности бизнеса, и многом другом", - подчеркнул глава региона. Такую позицию Владимир Якушев занимает и сейчас, она остается незыблемой.

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В 2009 году в губернаторском послании впервые громко прозвучало слово "кризис". При этом Владимир Якушев подчеркнул, что в целом тюменская антикризисная политика оказалась адекватной возникшим вызовам. Областное правительство предприняло оперативный финансовый маневр - существенное увеличение объемов выделяемых из областного бюджета средств на компенсацию процентов по кредитам, банковским и лизинговым платежам, повышение размера компенсируемой части до ста процентов ставки рефинансирования Центробанка, введение льгот и рассрочек по арендной плате за использование земель и государственного имущества. Эти меры позволили предприятиям продолжать обслуживание взятых ранее кредитов на модернизацию производства и в целом сохранить финансовую устойчивость.

"Все больше жителей области - уже практически две трети - в случае ухудшения своего материального положения готовы действовать самостоятельно, противостоять кризису без посторонней помощи. Не первый год я говорю о необходимости прямого участия граждан в определении собственной судьбы, превращения человека из объекта административных влияний в свободно действующего субъекта. Может быть, главная польза кризиса в том, что процесс пробуждения личной инициативы сдвинулся с мертвой точки", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Послание-2010 губернатор посвятил модернизации - не как модному лозунгу тех дней, а как насущной необходимости, продиктованной реальностью современного мира.

"Каждый регион отвечает на модернизационный вызов, и мы, тюменцы, должны найти свой ответ. Уклоняться от ответа, делать ставку на инерционное развитие недопустимо. Самое главное, из чего мы должны исходить - понимание того, что модернизация - не состояние, которого можно достичь, предприняв некоторую сумму действий и отчитавшись об их исполнении. Более того, модернизация не сводится к простому овладению новыми идеями и технологиями. Модернизация - это проект переосмысления всей человеческой жизни: и общественной, и частной", - заявил глава региона.

По сути, именно созданием условий для такой модернизации тюменцы небезуспешно занимались все 2000-е годы, отметил Владимир Якушев. По рейтингу эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти Тюменская область с 2007 года удерживала первое место. По индексу качества жизни, согласно оценке Института региональной информации и факультета политологии МГУ, у региона четвертое место.

"Однако можем ли мы заявить, что успех модернизации уже достигнут? Отвечу жестко и категорично - нет", - пресек головокружение от успехов губернатор.

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Неудивительно поэтому, что основной темой послания 2011 года стала конкурентоспособность Тюменской области. Владимир Якушев тогда предостерег от самоуспокоенности. Лучше не скажешь, поэтому тут, как никогда, уместна длинная цитата.

"Как выглядит конкурентоспособность Тюменской области на общероссийском фоне? Вроде бы неплохо. По крайней мере, мы привыкли так думать, и не без оснований. Наша экономика продемонстрировала и устойчивость к кризисным явлениям, и способность к быстрому восстановлению - региональный валовый продукт с 2007 по 2010 год почти удвоился. Динамика промышленного производства устойчиво положительная, возводятся новые крупные объекты, революционным образом меняющие облик и профиль областного хозяйства. С каждым годом набирает новые обороты наш аграрный комплекс. Не могу не упомянуть о только что собранном рекордном урожае зерновых, по предварительным оценкам около 29 центнеров с гектара. Такого не было никогда - ни в постсоветские, ни в советские годы. Тюменский семенной картофель закупают и регионы юга России, и Белоруссия - это ли не показатель конкурентоспособности? Хорошо наполненный доходами областной бюджет работает и как инструмент развития, и как прочная гарантия социальной защищенности граждан. По объемам жилищного строительства на душу населения мы занимаем сейчас третье место по России, и они вдвое выше средних по стране. Относительно низок уровень безработицы, относительно высоки доходы населения (хотя, конечно, в этом вопросе полного довольства нет и быть не может). Есть неоспоримые успехи в обеспечении должного качества жизни: нашим новым медицинским учреждениям, спортивным объектам, библиотекам завидуют не только многие соседи, но и жители столиц. По всем этим причинам Тюменская область регулярно занимает места в верхней части всевозможных рейтингов. Социологами зафиксировано, что уехать в другой регион хотело бы не более 3 процентов жителей области, а полностью или частично удовлетворено условиями жизни в ней около трех четвертей населения. Так что - высшая степень совершенства достигнута, и мы можем не тревожиться о будущем?", - задал вопрос губернатор. И вновь категорически ответил: нет!

"Самоуспокоенность, инертность, проникшая и в наш управленческий аппарат, и в наш политический класс в целом, – опаснейшая болезнь, с которой мы будем бороться беспощадно. Да, для некоторых депрессивных регионов состояние Тюменской области может казаться пределом мечтаний. Но не для нас самих. Мы способны на гораздо большее, и мы должны ставить планку задач на достойной высоте, а не на уровне колена", - заявил Владимир Якушев. Эти его слова и по сей день остаются актуальными не только для чиновников, но и для всех тюменцев.

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Об экономике с человеческим лицом - так можно было бы озаглавить послание, с которым губернатор выступил в 2012 году. На этот раз Владимир Якушев обратил особое внимание на человеческое измерение происходящих в Тюменской области экономических процессов. По мнению главы региона, улучшение жизни тюменцев - главный результат совершенного нами индустриального рывка.

Один только Уватский проект компании "Роснефть" дал региону 1 тыс. 100 новых рабочих мест. Антипинский НПЗ - еще более 700. "Тобольск-Полимер" - порядка 600. "Тюменьстальмост" - около тысячи. "УГМК-Сталь" - столько же. "Стеклотех" - более 500. Всего - почти 5 тыс., а с учетом мультипликативного эффекта в строительном комплексе и смежных отраслях это еще порядка 15 тыс. рабочих мест, отметил губернатор. Создание новых рабочих мест всегда было и остается для Владимира Якушева задачей номер один.

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В послании 2013 года громким аккордом прозвучала тема малого и среднего бизнеса. Количество субъектов предпринимательской деятельности в период с 2006 по 2012 год практически удвоилось, количество малых предприятий - утроилось, констатировал губернатор. Добавим, что в 2016 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось более чем на 17 процентов.

"Мы не рассматриваем микробизнес и небольшие предприятия в качестве источников бюджетных доходов! Важнейшая их функция - социальная, то есть обеспечение занятости и материального благополучия в первую очередь самого малого предпринимателя и членов его семьи", - подчеркнул глава региона.

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Послание-2013 стало в определенном смысле сенсационным, потому что Владимир Якушев, поменяв точку отсчета, поднял планку оценки результатов социально-экономического развития Тюменской области на новую высоту. Как выяснилось в дальнейшем, вполне досягаемую.

"Да, ресурсы наши велики, успехи неоспоримы. Но это означает, что оценивать самих себя мы должны уже другой, гораздо более жесткой меркой. Из года в год мы оперируем одной и той же комфортной точкой отсчета - средним уровнем по стране. Как показывают многочисленные рейтинги, подготовленные самыми авторитетными экспертными институтами, Тюменская область во многих отношениях является одним из передовых регионов Российской Федерации. Конечно, это приятно. Но раз мы уже вошли в "высшую лигу", давайте играть по ее правилам. Да, общий фон в целом благополучен. Тем заметнее на этом фоне наши отставания, наши недочеты и недоработки. Предлагаю с этого года сравнивать себя не со средним по стране уровнем развития, а с показателями Топ-10 российских регионов - по каждому значимому параметру", - заявил Владимир Якушев.

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2014 год навсегда войдет в историю России под лозунгом "Крым - наш!". Владимир Якушев в очередном послании прокомментировал это событие так: "Все последние годы стабильное развитие регионов и территорий России, в авангарде которого неизменно была наша область, наращивало совокупную силу нашей страны. Рано или поздно количество должно было перейти в качество - и вот это произошло. Скачок в новое состояние, сообразно законам диалектики, оказался стремительным. События приняли такой оборот, что стало ясно – Россия вернула себе статус одного из глобальных "центров силы". Не все наши партнеры оказались способны разумно отреагировать на свершившуюся перемену, да и не всех она обрадовала. Тем самым сложилась новая палитра рисков - не только для России, но и для всего мирового сообщества".

На антироссийские санкции США и Евросоюза Владимир Якушев отреагировал призывом к мобилизации. Не военной, разумеется, а экономической и, самое главное, психологической. Именно с той поры слово "импортозамещение" заняло прочное место в нашем лексиконе.

"У нас есть твердая почва под ногами. В Тюменской области создан прочный, комплексный потенциал уверенности в собственных силах. Так, мы обоснованно гордимся темпами социально-экономического развития области. Региональный индекс промышленного производства в последние годы устойчиво находится в диапазоне от 110 до 116 процентов. Между прочим, примерно такие же темпы показывал Китай, который принято считать примером наиболее бурного роста. Как видим, Тюмень росла не хуже!", - подчеркнул глава региона.

Подлинная национальная и региональная мобилизация - в том, чтобы жить, твердо держась на собственных ногах, а не в том, чтобы отползать обратно в режим выживания, убежден Владимир Якушев. Губернатор выразил уверенность в том, что предоставить новые ресурсы для развития региона, в том числе финансовые, способно государственно-частное партнерство.

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В силу всем известных причин в 2015 году тема мобилизации собственных ресурсов для развития страны и региона стала еще более актуальной. Реакция нашего губернатора: надо жить своим умом.

"Назовем вещи своими именами: мы вместе со всей страной вошли в мобилизационный сценарий, мобилизационный режим функционирования. Не по своей воле, но вошли, причем на достаточно продолжительный период. Однако отсюда можно делать разные выводы. Главный вопрос теперь – какие именно ресурсы мы должны мобилизовать? Должны ли мы, например, замкнуться на себя, окуклиться, свернуть внешние связи? Или бросить все силы на дальнейшее увеличение добычи полезных ископаемых - как известно, падающих в цене? Или, может быть, беспощадно порезать инвестиционные и социальные программы? Превратиться в этакого Плюшкина, прячущего под матрас ветхие ассигнации? Уверен, что нет. Уверен, что смысл мобилизационного сценария для нас в том, чтобы мобилизовать не столько природные или материальные ресурсы, сколько ресурс интеллектуальный. Просто потому, что именно он дает наибольшую отдачу - это доказано всем опытом тюменского, да и мирового развития последних лет и десятилетий", - убежден Владимир Якушев.

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За минувшие десять лет Тюмень стала регионом-пионером, регионом-лидером, заявил губернатор в послании 2016 года. "Эта перемена уже необратима - на меньшее мы не согласны", - подчеркнул он.

Тюменская область ни в коем случае не должна останавливаться в своем развитии, убежден глава региона. "Помните девиз капитана Немо и его "Наутилуса" - "mobilis in mobile", "подвижный в подвижном"? Так и мы должны не впадать в ступор посреди бурных потоков современности, а, напротив, опередить их и оседлать волну", - поставил задачу Владимир Якушев.

23 ноября губернатор выступит с очередным, двенадцатым по счету посланием к депутатам Тюменской областной думы. После выступления Владимира Якушева народные избранники рассмотрят проект областного бюджета на 2018 год. В связи с этим - еще одна цитата из губернаторского послания-2016: "Бюджет - не способ потратить деньги, а способ их прирастить, приумножить".

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Евгений Бабенко