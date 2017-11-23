Югорского насильника осудили на пятнадцать лет

sledcom.ru

Мужчину, виновного в изнасиловании несовершеннолетней, осудили в Радужном.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, мужчина изнасиловал девочку, после чего, угрожая расправиться с потерпевшей и ее матерью, потребовал никому не сообщать о совершенном преступлении.

Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.