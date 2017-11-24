Тюменский проект выходит на федеральный уровень с собственной франшизой

Тюменский проект выходит на федеральный уровень с собственной франшизой/ mkrf.ru

Тюменские предприниматели готовятся выйти на общероссийский рынок с франшизой частного детского сада "Ступеньки". Об интересе к проекту сообщает пресс-служба компании EMTG, организатора Международной выставки франшиз BUYBRAND Expo.

"Это уникальный проект для города. Главное отличие от других частных и муниципальных детских садов – не присмотр и уход, а комплексное развитие и правильная социализация детей с применением здоровьесберегающих технологий и специализированных программ речевой направленности", - отметила генеральный директор EMTG, ведущий эксперт по развитию малого и среднего бизнеса Екатерина Сойак.

Детский сад формирует небольшие группы до 18 малышей, предоставляя на каждую группу по два воспитателя с профильным высшим образованием, помощника, педагога дополнительного образования и музыкального работника. Каждый воспитанник получает индивидуальное и корректирующее обучение.

Сообщается, что последние несколько лет руководитель проекта регулярно получает запросы на открытие подобных детских садов в других городах, что и подтолкнуло его на создание франшизы. Как ожидается, готовая франшиза выйдет на рынок в первые месяцы 2018 года.

О том, что франчайзинг становится важным инструментом экономического сотрудничества регионов, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Благодаря трансляции новых технологий и ведущих предпринимательских компетенций, повышается качество потребительских товаров и услуг в муниципалитетах, совершенствуется потребительский рынок небольших городов и районов.

В Тюменской области 500 предприятий работают по франшизе, а 30 тюменских франшиз представлены в 39 регионах и четырех странах (Казахстан, Латвия, Украина, Беларусь).

В регионе появилась новая форма работы - агрофраншиза по выращиванию домашней птицы в Тюменском районе. Она развивает малые формы хозяйствования (ЛПХ, КФХ), решает проблему занятости в сельском хозяйстве и способствует росту объема выпуска сельскохозяйственной продукции.