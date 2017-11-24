На Ямал вернется Обдорская ярмарка

Фото yamalagro.ru

Две Обдорских ярмарки пройдут в Салехарде в 2018 году. У товаропроизводителей арктического региона будет возможность побороться за право обладания товарным знаком "Лучшее на Ямале". На организацию и проведение этих мероприятий в окружном бюджете на 2018 год предусмотрено 6 млн рублей.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в последний раз Обдорскую ярмарку провели в Салехарде в 2015 году, приурочив ее к 85-летию округа. Яркое событие в торговой жизни Ямала объединило сельхозпроизводителей, ремесленников, животноводов и мастеров национальных промыслов. Они представили покупателям все разнообразие арктического агропрома: мясную и рыбную продукцию, ягоды и грибы во всевозможных вариациях - варенья, соленья, консервы, а также изделия из кожи и меха - от сувениров до одежды и обуви.

Ярмарочные традиции на Ямале существуют уже почти два века. Официально ярмарку в селе Обдорск открыли еще в 1825 году. Длилась она с 15 декабря по 25 января и была самой крупной в Тобольской губернии. Съезжались мещане, казаки и купцы не только из сибирских городов - Тобольска, Берёзова, Ирбита, Омска, Тюмени, но даже из Архангельска, Нижнего Новгорода и Москвы.

В 2017 году в регионе организовали около 300 различных ярмарок. Из них 19 торговых выездных мероприятий провели тюменские товаропроизводители - жителям Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Тарко-Сале и Надыма реализовали в общей сложности около 200 тонн продуктов. Кроме того, в Губкинском, Ноябрьске и Новом Уренгое прошли ярмарки товаропроизводителей Ставропольского края. Ярмарки также способствуют насыщению регионального рынка отечественной продукцией.