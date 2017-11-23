Тюменская областная дума приняла бюджет на 2018 год в первом чтении

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Бюджет Тюменской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приняли депутаты Тюменской областной думы в первом чтении.

Общий объем доходов бюджета Тюменской области на 2018 год запланирован в объеме более 115,5 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в 2017 году. Расходы областного бюджета на 2018 год запланированы в объеме более 142,5 млрд рублей - на 4,6% ниже, чем в 2017 году. Дефицит бюджета на 2018 год составляет около 26,9 млрд рублей.

Во втором окончательном чтении бюджет Тюменской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов депутаты областного законодательного собрания рассмотрят на заседании, которое состоится 24 ноября.

Евгений Бабенко