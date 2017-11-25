Ялуторовчанка перевела деньги мошеннику за освобождение внука от уголовной ответственности

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в Ялуторовске. В полицию города обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный позвонил ей с мобильного телефона и под предлогом освобождения внука от уголовной ответственности попросил подойти к банкомату и перечислить на номер счета денежные средства.

Женщина перевела указанную сумму, но позже поняла, что ее обманули. Материальный ущерб составил 50 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Полицейские просят жителей Ялуторовска и Ялуторовского района не попадаться на уловки мошенников. Ни в коем случае не сообщайте неизвестным вам лицам свои персональные данные, данные банковских карт, и не осуществляйте по их просьбе банковские операции. Если вы стали жертвой мошенников - незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02.

Соб.инф.