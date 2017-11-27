В Тюменской области действует новая программа поддержки бизнеса

Программа кредитования "Микро-инвест" заработала в Тюменской области в 2017 году.

Она направлена на помощь предпринимателям, реализующим инновационные проекты, а также инвестиционные в сфере обрабатывающих производств. Максимальный срок кредитования составляет 3 года. По этой программе бизнес может получить до 3 млн рублей кредитных средств под процентную ставку 3% годовых с возможностью отсрочки платежа на срок до 3 месяцев.

Десять тюменских предприятий получили займы на общую сумму более 22 млн рублей. Прием заявок продолжается, сообщает департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Деньги предоставляются на приобретение оборудования, строительство и ремонт производственных помещений. Обязательное условие – создание дополнительных рабочих мест.

Подробная информация об условиях предоставления микрозайма по телефону: 8 (3452) 59-50-45, электронной почте: fmfto@iato.ru, на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области.