Сургутянка покончила с собой в отделе полиции

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Жительница Сургута 1983 года рождения повесилась в комнате для задержанных городского отдела полиции.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Югре, гражданку задержали сотрудники патрульно-постовой службы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и совершение мелкого хулиганства. Ее доставили в полицию, а спустя некоторое время она совершила самоубийство.

По данному факту проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям сотрудников дежурной смены отдела полиции.

Ранее сургутянка неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей и привлекалась к уголовной и административной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.