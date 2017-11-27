Тюменца отправили в колонию за повторную пьяную езду

Фото: прокуратура РФ

39-летний тюменец отправился в колонию за повторную пьяную езду.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, за пьянство за рулем первый раз мужчина был осужден в апреле 2017 года. Суд назначил ему 200 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Однако мужчина все равно за рулем ездил и от алкоголя не отказался.

В ночь на 17 августа он у себя на даче пил спиртное, а утром на Сhevrolet Сruze поехал в магазин за добавкой. По дороге автомобиль остановили сотрудники ДПС. Было возбуждено второе уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Суд на этот раз назначил тюменцу уже 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.