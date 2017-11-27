Павел Колобков призвал к усилению работы по развитию спортивной борьбы в России

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Проанализировать ситуацию в спортивной борьбе и выработать эффективные решения по устранению проблем в этой сфере поручил глава Министерства спорта РФ Павел Колобков на расширенном совещании по вопросам развития спортивной борьбы в России.

Также участие в совещании приняли глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, представители Минспорта, Олимпийского комитета России и ФСБР.

"Результаты, которые в этом году показала сборная России на чемпионате мира в Париже, вызывают ряд вопросов. Впервые за историю советского и российского спорта наши борцы не завоевали ни одной золотой медали. Нам необходимо проанализировать эту ситуацию", - отметил Павел Колобков.

По его словам, совещание должно скоординировать работу Министерства спорта и ФСБР с региональными министерствами и федерациями с целью дальнейшего развития спортивной борьбы в стране, а также успешного выступления россиян на крупнейших международных соревнованиях.

"В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа Минспорта России и ФСБР. Спортивная борьба – один из наших ключевых видов спорта, который сохранил победные традиции советской школы, а российские борцы регулярно приносят стране медали на крупнейших мировых форумах", - подчеркнул Павел Колобков.

Напомним, в 2018 году в Республике Дагестан пройдет чемпионат Европы по спортивной борьбе. По словам Павла Колобкова, для его успешной организации еще нужно многое сделать, но он уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне.

Как заявил в ходе совещания Михаил Мамиашвили, он рассчитывает на поддержку Министерства спорта РФ и регионов страны в плане развития спортивной борьбы в России. На это также направлены и федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". В ее рамках планируется построить центр единоборств и комплексы по подготовке олимпийского резерва. Одни из них - в Тамбове и Рязани – откроются уже в 2017 году, сообщает пресс-центр ФЦП Минспорта России.