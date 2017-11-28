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ВТБ окажет поддержку строительству жилых домов для детей-сирот в Тюменской области

18:16 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Банк ВТБ. Фото: VTB.ru

Кредитно-документарный лимит в размере 1,5 млрд рублей компании ООО "СИПЭК" установил ВТБ в Тюмени.

В рамках данного лимита началась выдача банковских гарантий исполнения контрактов, а также финансирование значимых для региона социальных объектов строительства: многоквартирных жилых домов для детей-сирот в областных городах и районных центрах Тюменской области, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Реализация этих проектов начнется в декабре 2017 года, период строительства - от 1 года. Заказчиком будет выступать ГКУ Управление капитального строительства по Тюменской области.  

Руководитель департамента корпоративной сети, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: "Поддержка строительства социально-значимых объектов инфраструктуры Тюменской области – важное и ответственное направление нашей работы. Реализация данного проекта будет способствовать развитию рынка доступного жилья и созданию комфортных условий проживания в Тюменской области".

По словам директора ООО "СИПЭК" Александра Шагового, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является неотъемлемой частью комплекса мер государственной поддержки граждан Тюменской области и находится на особом контроле правительства. "Мы с готовностью принимаем на себя обязательства и выступаем непосредственными участниками программ, направленных на улучшение жилищных условий жителей региона", - подчеркнул он.

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Теги: строительство жилья , ВТБ

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