Безработных инвалидов в Тюменской области стало меньше

Пресс-конференция в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 72 жителя Тюменской области, имеющие различные степени инвалидности, трудоустроены. На 23 ноября в органах службы занятости региона осталось 925 заявок от особых граждан трудоспособного возраста на помощь в трудоустройстве.

Процент граждан с инвалидностью, имеющих постоянное рабочее место, вырос на 6,1%: с 70,8% в конце октября до 76,9% к концу ноября, сообщил начальник управления занятости департамента труда и занятости Тюменской области Вадим Самосонов на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Всего в Тюменской области проживают 30 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из которых 12 тысяч имеют в индивидуальных программах реабилитации рекомендации по содействию в трудоустройстве", - подчеркнул он.

Вадим Самсонов также добавил, что в рамках мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан 20 инвалидов оформили собственное дело. Основными видами деятельности стали: розничная торговля, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий, пчеловодство, разведение крупного рогатого скота, ремонт обуви и прочих изделий из кожи, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Владислав Соколов