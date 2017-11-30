В Сургуте сгорело офисное здание

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Двухэтажное офисное здание сгорело в Сургуте вечером 29 ноября.

Сообщение о загорании поступило на оперативный пульт в 19 часов 35 минут. На тушение пожара выехали от МЧС России 12 единиц техники. Спасатели провели эвакуацию людей. По сообщению ГУ МЧС России по Югре, пожар локализован в 20 часов 34 минуты. Ликвидация открытого горения в 20 часов 43 минуты. К тушению пожара от МЧС привлекались 34 человека личного состава.

Как сообщают пользователи группы в социальной сети, полностью пожар был ликвидирован к 23 часам.