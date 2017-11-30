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Более тридцати российских предприятий поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

12:05 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
ЗапСибНефтехим, фото пресс-службы Тобольской площадки СИБУРа.

53 контракта с 38 российскими предприятиями заключено в ноябре на поставку строительных материалов и оборудования для строящегося комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья "ЗапСибНефтехим" в Тобольске.

Материалы пойдут на возведение объектов общезаводского хозяйства, логистической платформы и технологических установок. К примеру, опоры под стальные трубопроводы поставит тюменская фирма ООО МК "Ангар". Стальными деталями трубопроводов обеспечат екатеринбургские предприятия ООО "Серебряный мир 2000", ООО ТК "Афина" и ООО УЗДТ.

Кабельную продукцию предоставят московские предприятия ООО НПП "Спецкабель" и ООО "С-Трейд", а также ООО "ТЭС" (Ростов-на-Дону). Договоры на поставку электротехнических деталей заключены с ООО ТД ВЭЛАНД ( Ростов-на-Дону), тюменскими предприятиями ООО КАТ ЛТД ( Тюмень) и ООО "Компания "Интерсвет"", московскими фирмами ООО ПЛАТФОРМИКС ИБС (Москва) и ООО "Си Ти Ай".

Также по результатам ноябрьских договоров отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" запорно-регулирующей арматурой, полиэтиленовыми трубами, песком, пожарными материалами и сэндвич-панелями. Отгрузка материалов и оборудования продолжится до января 2018 года.

Напомним, что "ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, а также установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Комплекс входит в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. Это логический этап развития компании СИБУР в Западно-Сибирском регионе. За последние 10 лет были значительно расширены мощности по газофракционированию тобольской площадки, построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до "СИБУР Тобольска" и вдвое увеличена пропускная способность станции Денисовка Свердловской железной дороги.

Всего материалы и оборудование для "ЗапСибНефтехима" поставляют 35 регионов России. В том числе это более 130 тыс. тонн металлоконструкций, около 20 тыс. тонн трубной продукции, 1 тыс. единиц технологического оборудования, более 200 км пластиковой трубы и 3 тыс. км кабеля. Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками и поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей, сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

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Теги: импортозамещение , СИБУР , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

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