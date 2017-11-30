Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска

media-pravo.info

Три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении - такой приговор вынес Голышмановский районный суд 56-летнему водителю из села Мокроусово Курганской области. По информации Тюменской областной прокуратуры, его вина в гибели семьи юного хоккеиста из Омска доказана полностью.

Напомним, 20 августа около 17 часов на 30 км автодороги Голышманово - Аромашево произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Platz и большегруза "КамАЗ" под управлением жителя села Мокроусова Курганской области.

Как установило следствие, водитель грузовика отвлекся и при повороте налево не пропустил иномарку, двигавшуюся ему навстречу. Произошло столкновение. Погибли все четверо человек, находившиеся в автомобиле Toyota Platz: 40-летняя женщина- водитель, ее семилетний сын, 18-летняя дочь и 71-летний отец. Все - из Омска. Они возвращались с соревнований по хоккею в Тобольске, где в составе омской команды выступал 12-летний сын погибшей женщины. Спортсмен ехал с командой на автобусе, что в итоге и спасло ему жизнь.

В день ДТП водитель "КамАЗа" был задержан, заключен под стражу. Он признал свою вину, возместил моральный вред.

Приговором от 12 октября мужчина был осужден к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, на два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

30 ноября приговор вступил в законную силу.