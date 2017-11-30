В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест

Заседание городской думы Тюмени. Фото: ИА "Тюменская линия".

В проекте бюджета на 2018-2020 годы максимально учитываются предложения и рекомендации, поступающие от депутатов городской думы и избирателей.

Об этом, комментируя принятие финансового документа на ближайшие три года, заявил председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Он отметил, что не всегда удается оперативно включать предложения народных избранников в уже действующий бюджет, но они в любом случае остаются услышанными и находят свое отражение в последующих бюджетах.

Одну из рекомендаций, касающихся нового бюджета на 2018-2020 годы, огласил на заседании местного парламента депутат Александр Чепик. Она была принята на публичных слушаниях нового бюджета и касается строительства детского сада и школы в Березняках. Депутат поинтересовался судьбой этого вопроса.

Глава администрации города Александр Моор пояснил, что строительство детских садов и школ в Тюмени выстроено в определенной логике, власти исходят из напряженности и очередности, которая выстраивается, по числу заявок в детские сады и потребности в местах в школах.

"На сегодня решен вопрос о строительстве в Казарово новой школы на 360 мест, она появится взамен старой. Что касается Березняков, решение будет приниматься в плановом режиме после того, как будут закончены крупные проекты в новых микрорайонах", - пояснил Александр Моор.

Отметим, в соответствии с принятым бюджетом, на развитие инфраструктуры учреждений социальной сферы в 2018 году направят 468 млн рублей. Работы капитального характера пройдут на семи объектах образования, в том числе запланирован капремонт здания школы № 30 и детского сада № 183. В четырех школах пройдут частичные ремонты, школу № 9 и строящийся детский сад в Восточном-2 оснастят мебелью и инвентарем.

Всего же на развитие человеческого капитала направят в 2018 году 12,6 млрд рублей. На это ориентированы и муниципальные программы социальной сферы. Проектом бюджета предусмотрены средства на повышение зарплаты педагогам общего, дошкольного, дополнительного образования и работников культуры и здравоохранения. Будет индексирована зарплата вспомогательного персонала учреждений культуры, спорта и молодежной политики.

На 15% увеличится охват дошкольников, посещающих группы полного дня в частных детских садах. Также почти в три раза вырастет число юных тюменцев, имеющих право на получение стипендии главы администрации Тюмени. С 2018 года выплату смогут получать одаренные дети не только в сфере образования, но и в сферах допобразования, культуры и спорта.

Увеличены и расходы капитального характера – на эти цели в 2018 году будет направлено около 7 млрд рублей. Объем финансовых вложений в дорожную отрасль составит почти 4,7 млрд рублей, из них более 2 млрд направят на строительство и реконструкцию дорог.

На комплексное благоустройство дворовых территорий предусмотрено 500 млн рублей, планируется обустроить 38 дворов. Еще 418 млн рублей планируется направить на благоустройство мест массового отдыха населения. 233,5 млн рублей направят на строительство и капремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. По словам Андрея Пилипчука, такой большой объем средств предусмотрен впервые.

В целом расходы бюджета на 2018 году утверждены в объеме 27 млрд 445 млн рублей. 95% этих средств распределены в соответствии с 20 муниципальными программами, оставшиеся 5% - в рамках внепрограммных направлений деятельности.

Депутат Александр Чепик, говоря о новом бюджете, подчеркнул его социальную направленность. "Действительно большая часть предложений горожан в бюджете была учтена. Что касается моей депутатской работы, еще в мае 2017 года мы направили главе администрации города предложения в бюджет 2018 года. По основной части наказов, которые поступили от населения, решения уже приняты либо принимаются", - отметил он.

Любовь Голышева