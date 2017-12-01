Тюменские легкоатлеты составят конкуренцию соперникам Сибири и Урала

Соревнования по легкой атлетике/фото СДЮСШОР №2

Лучшие спортсмены из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени и других городов встретятся на ХXV матчевой встрече по легкой атлетике. Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 2 и 3 декабря.

Как сообщают организаторы, столицу региона представят воспитанники СДЮСШОР № 2.

В лично-командных состязаниях выступят спортсмены двух возрастных групп: 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения. Юноши и девушки 1999-2000 годов рождения будут выступать лично.

Торжественное открытие матчевой встречи состоится 2 декабря в 14 часов. В этот день участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в беге на 60, 600, 2000 м, 3000 м - юношам 16-17 лет, а также выполнить прыжки - тройной и в высоту.

Во второй день спортсмены приступят к поединкам в 10 часов. Они будут бороться за медали в беговых дистанциях на 60 м с барьерами, 300 и 1 тыс. м, эстафете 4х200 м и прыжках в длину.