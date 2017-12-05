Губернаторские чтения: что ждет Тюменскую область в эпоху цифровой экономики

фото ИА "Тюменская линия"

Цифровая экономика и искусственный интеллект - одна из самых актуальных тем современной повестки дня. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, открывая XXXI Губернаторские чтения в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

"О цифровой экономике и искусственном интеллекте в последнее время много говорят. Что нас ждет? Куда мы будем двигаться? Очень важно в этом разобраться. В процессе создания цифровой экономики мы серьезно отстали от всего мира. Как это отражается на сегодняшнем состоянии дел, как может отразиться на нашем будущем, что необходимо сделать, чтобы преодолеть эту пропасть? На все эти вопросы мы постараемся ответить в результате нашего общения", - сказал губернатор.

Владимир Якушев представил аудитории основного докладчика XXXI Губернаторских чтений - президента Аналитического агентства "Новые стратегии", ведущий научный сотрудник Института проблем управления РАН Александра Райкова.

"В лице этого человека соединяются теория и практика. Доктор технических наук, профессор Александр Райков с 1993 по 1999 год работал в администрации президента России, а до этого - в знаменитом НИИ "Восход", где создавались первые автоматизированные системы управления для высших эшелонов еще Советской власти. Профессор Александр Райков - автор 350 научных трудов, руководитель более чем ста завершенных прикладных проектов, реализованных в Москве, регионах России и за рубежом", - сообщил губернатор.

Фото ИА "Тюменская линия"

С содокладами на XXXI Губернаторских чтениях по традиции выступят представители тюменской науки и бизнеса. Проектор по образовательной деятельности Тюменского государственного университета расскажет о роли вуза в цифровой экономике. Тема содоклада заведующего кафедрой автотранспорта, строительных и дорожных машин Тюменского индустриального университета Олега Данилова - трансформация городской среды в контексте программы "Цифровая экономика". Директор федеральной риэлторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов выступит с содокладом "Развитие искусственного интеллекта в бизнес-системах. Региональный аспект". Тема содоклада генерального директора компании "КБ-Информ" Константина Бажина - "Цифровая экономика: от слов к делу".

Евгений Бабенко