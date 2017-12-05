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Святослав Каспэ: страх перед "восстанием машин" не оправдан

13:13 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Святослав Каспэ. фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Бояться уже поздно, процесс цифровизации идет, считает Александр Райков

Искусственного интеллекта не следует бояться, проблема в том, как правильно и эффективно его использовать на благо человечества. Такое мнение высказал модератор Губернаторских чтений, доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

"В ходе Губернаторских чтений мы очень часто и с разных сторон обсуждали процесс принятия политических, экономических, административных решений. Что интересно, до сегодняшнего дня все сколь угодно изощренные технологии поддержки и обеспечения процесса принятия решений имели один общий пункт - в конечном счете решения принимались в человеческой голове. Так было на протяжении всей истории человечества. Сейчас мы вплотную подошли к рубежу, за которым все больше решений будут приниматься за пределами человеческого сознания", - сказал Святослав Каспэ.

Уже сейчас процесс принятия многих решений выносится в Сети, распределенные сервера, облачные хранилища, констатировал модератор Губернаторских чтений.

"Мы знаем, например, о биржевых роботах, которые производят финансовые транзакции с такой скоростью, что человек бы им только мешал, снижая экономическую эффективность. Человек вообще многое портит. Отсюда возникает мысль - не убрать ли людей вообще из процесса принятия решений. Эта перспектива многих пугает. Например, идет дискуссия о боевых машинах, которые вот-вот начнут в автономном режиме принимать решения об уничтожении целей. То есть, называя вещи своими именами, будут решать, кому жить, а кому умирать. Можно не сомневаться, что такие технологии будут реализованы, несмотря на все предостережения и страхи", - отметил Святослав Каспэ.

Страх перед "восстанием машин" не так уж оправдан, и не должен быть единственной реакцией на развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, считает ученый.

"Основное качество человечества - живучесть. Мы уже лет сто боимся, что нас уничтожат собственные изобретения. В первой половине ХХ века боялись отравляющих газов, во второй - ядерного оружия. Теперь боимся "терминаторов". Тем не менее, мы живы до сих пор, и это внушает определенный оптимизм. Проблема в другом - как с умом и толком воспользоваться возможностями, которые предоставляет искусственный интеллект", - подчеркнул Святослав Каспэ.

Евгений Бабенко

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Теги: цифровая экономика , искусственный интеллект , Святослав Каспэ , Губернаторские чтения
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