Бояться уже поздно, процесс цифровизации идет, считает Александр Райков

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Внедрение социально-гуманитарного аспекта - одна из главных составляющих эффективного развития искусственного интеллекта во всем мире. На это обратил внимание в своем докладе основной спикер XXXI Губернаторских чтений, профессор Московского технологического университета Александр Райков.

Напомним, главная тема очередных чтений – цифровая экономика и искусственный интеллект. Обе темы, по мнению Александра Райкова, дискуссионные, каждый вопрос порождает множество новых. На многие из них ответы можно найти именно в Тюменской области.

К примеру, говоря о гуманитарном обеспечении цифрового интеллекта, Александр Райков отметил Школу перспективных исследований ТюмГУ. "Я узнал о ней вчера, и поразился, как перекликаются наши темы. У вас настоящая пробивная смесь, умная молодежь, здесь можно достигнуть колоссального рывка", - отметил он.

При этом, подчеркнул докладчик, важно сохранить комплексный подход. Интеллект - это не только техника, но и команда, умение быстро думать и принимать решения. И знания в области психологии, философии, гуманитарных наук просто необходимы. Такой подход может значительно ускорить развитие ситуационных центров, которых в России насчитывается около 100, но они еще не так эффективно работают, как было задумано.

Работу таких центров Александр Райков сравнил с бронестеклом: чтобы его разбить, не нужно бить наугад много раз, нужно только сконцентрироваться и найти одну точку. "Это и есть стратегия. На это и должны быть нацелены команды ситуационных центров и быстро находить решение для конкретных ситуаций", - считает лектор.

Он подчеркнул, что бояться восстания машин не нужно. Человек всю историю цивилизации опасался, что его же изобретения его и погубят: ядерное оружие, лазер и многое другое. Чтобы этого не случилось, нужно просто грамотно управлять технологиями и не исключать человеческий фактор.

"Да, человек иногда только мешает. Например, биржевые роботы работают гораздо быстрее и эффективнее без его участия, но так происходит не везде. Я поэтому и говорю о роли гуманитаристики, философии, психологии - без них не обойтись в любой технической сфере", - пояснил Александр Райков.

Такой же подход важно грамотно внедрить и для развития цифровой экономики.

"Сам тезис цифровой экономики возник еще много лет назад и до сих пор стремительно развивается. Одним из первых шагов было создание системы электронного правительства, и мы это сделали. Основное назначение ее - оказание услуг. Кстати, в Тюменской области электронное правительство охватывает весь комплекс госуслуг. Однако чтобы система работала эффективнее, необходима обратная связь, мы об этом тоже давно и много говорим, но не ко всему готовы. Работы еще много, не все точки найдены, чтобы цифровая экономика быстро и эффективно развивалась", - отметил Александр Райков.

В процессе цифровизации, по его словам, возникло еще много новых тем. Одна из них - электронные деньги, биткоин, технология блокчейн. Многие страны еще осторожно относятся к ним и не спешат внедрять их в свою экономику. Россия в их числе.

"Мы не можем от этого отмахнуться: джинн выпущен, процесс идет. Тема прорабатывается, хотя она еще очень сырая. Та же криптовалюта - еще непонятно, кто все это создал и кому это принадлежит. Нужно больше аналитики, нормативного обеспечения, и это уже комплексный экспертный подход", - пояснил докладчик.

О том, как применяется это в региональном аспекте, расскажут содокладчики чтений. Напомним, что онлайн-трансляцию Губернаторских чтений можно посмотреть на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия". Наиболее актуальные и интересные моменты также можно прочесть в Твиттере "Тюменской линии", используя хэштег #чтения72 .

Евгения Шевцова