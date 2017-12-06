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Тюменская область намерена расширять поставки сельхозпродукции в северные округа

13:59 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Выездное заседание совета законодателей трех дум. Фото: duma72.ru

Вопросы создания условий для увеличения поставок сельхозпродукции тюменских предприятий на территорию Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов обсудили участники выездного заседания Совета законодателей трех субъектов, которое состоялось в Нижнетавдинском районе.

Важной частью мероприятия стало посещение животноводческого комплекса и молочного завода ПК "Молоко". Предприятие осуществляет полный цикл производства и переработки молока (в среднем 60 т молока в сутки), которое поступает из мега-комплекса в с. Киндер.

По словам генерального директора ООО "ПК Молоко" Рината Насырова, предприятие ориентировано на выпуск высококачественной продукции, а главный принцип деятельности заключается в работе только с натуральными продуктами и по традиционным технологиям. На производстве действуют четыре вида контроля, вследствие чего вероятность выхода некачественной продукции сводится к минимуму. Помимо физико-химической лаборатории работает бактериологическая.

Посещение ООО "ПК Молоко". Фото: duma72.ru

Натуральность и качество продукции отметили и депутаты. По словам председателя думы Югры Бориса Хохрякова, свежая молочная продукция востребована, в первую очередь, в учреждениях социальной сферы – детских садах и школах юга области и северных округов.

"Производство, которое мы посмотрели, достаточно технологичное, современное. Мы убедились в том, что сельскохозяйственное направление в Тюменской области развивается. Самое главное, что это делается не за бюджетные деньги, а за счет средств инвесторов. Люди поверили в то, что можно выпускать такую востребованную продукцию и расширяют свое производство", - отметил Борис Хохряков.

Своим мнением с журналистами поделился и председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин. "На Ямале такие мощности сложно представить, мы увидели достаточно новое оборудование, которое практически без помощи человека может работать. Была представлена молочная продукция короткого срока хранения, чего нам очень не хватает. Мы бы хотели, чтобы наши дети получали свежие молочные продукты. Если в восточной части округа уже какие-то схемы налажены, на прилавках есть такая продукция, то с западной частью несколько сложнее. Но я думаю, что мы будем стараться это продвигать", - отметил он.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов пояснил, что важная задача – создать условия для увеличения объема поставок продукции тюменских товаропроизводителей в северные округа. Это и логистика, и продвижение, и обмен опытом, и проведение ярмарок, выставок и презентаций.

"Определенная практика уже сложилась, ежегодно на территории автономных округов проводится около сорока ярмарок, выставок-продаж. Наша продукция пользуется колоссальным спросом и не только молочная и мясная, но и рыбная. Это говорит о том, что связи надо развивать. К сожалению, порой мы работаем только с колес, приезжаем, разворачиваем ярмарку, а какой-то инфраструктуры, логистики не создано. Такие встречи способствуют тому, чтобы, в частности, решать вопросы логистики по реализации нашей продукции. Если бы была создана сеть, продукция реализовывалась бы гораздо активнее. Заинтересованность в этом должна быть и у нас и у представителей автономных округов", - прокомментировал Сергей Корепанов.

Он добавил, что в рамках программы "Сотрудничество" имеется возможность субсидировать доставку сельхозпродукции как с севера на юг, так и с юга на север. В перспективе эти формы работы будут расширяться, что позволит товаропроизводителям в большей степени заниматься реализацией.

По словам директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, пока юг области не может похвастаться успехами поставок тюменской продукции в автономные округа. К примеру, по молочной продукции за 9 месяцев 2017 года в Югру поставлено сельхозтоваров на сумму 71 млн рублей, на Ямал – чуть более 1 млн рублей. Есть над чем работать как тюменцам, так и представителям округов. Это отметили все участники выездного заседания.

Сергей Корепанов добавил, что региону необходимо реализовывать часть произведенной продукции, потому что за исключением мяса говядины, все виды сельхозтоваров на юге области производятся с избытком.

"Думаю, жители Тюменской области не обидятся, если часть продукции будет реализовываться в округах. По нормам потребления производство значительно превышает необходимое количество этой продукции. Обмен мнениями и такие встречи будут способствовать тому, чтобы наши производители увеличивали объемы производства, а северяне получали качественную продукцию", - подытожил он.

Добавим, по итогам обсуждения представители трех дум заключили протокол согласия, где отметили необходимость взаимодействия торгово-промышленных палат субъектов, договорились о проведении совместных выставок, мероприятий и продуктовых фестивалей, поддержали предложения тюменского областного правительства и региональной думы о важности создания условий для увеличения объемов поставляемой в Югру и на Ямал продукции.

Выездное заседание совета законодателей трех дум. Фото: duma72.ru

Любовь Голышева

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Теги: Борис Хохряков , сельхозпроизводители , совет законодателей , облдума , Сергей Корепанов , сельхозпродукция , Владимир Чейметов

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