В Сладковском районе завершено строительство межпоселкового водовода

belive.ru

Строительство водопровода протяженностью 62 км завершено в Сладковском районе. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой 1 тыс. 500 жителей д. Покровка, Таволжан, Михайловка, Красивое, Качкарное и Александровка.

Пресную воду для населения района можно брать только на о. Дядюхино. В других источниках вода не подходит для употребления. Поэтому в Сладковском районе за счет средств областного бюджета поэтапно реализуется проект строительства межпоселкового водовода.

В 2011 году в Сладково была введена станция водоочистки мощностью 800 куб. м/сут. В октябре 2017 года завершены работы по строительству межпоселкового водовода.

Как сообщает областной департамент экономики, общий объем бюджетных инвестиций в строительство водовода - более 216 млн 600 тыс. рублей.