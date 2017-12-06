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Завод "Ямал СПГ" начал производство сжиженного природного газа

15:38 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
правительство.янао.рф

Завод "Ямал СПГ", расположенный в пос. Сабетта Ямало-Ненецкого АО, начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн в год. Об этом сообщили в ПАО "НОВАТЭК".

Погрузка первой партии сжиженного природного газа в новом арктическом порту Сабетта запланирована на 8 декабря 2017 года. Груз примет СПГ-танкер "Кристоф де Маржери" - первый в мире газовоз ледового класса Arc7.

"Начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода - важнейшая веха в развитии проекта "Ямал СПГ". Над проектом трудилось множество предприятий в России и за рубежом, большую поддержку и помощь оказало нам государство", - отметил председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

Начало работы завода "Ямал СПГ" - очередной трудовой подвиг топливной энергетики России, результат самоотверженного труда тысяч людей, подчеркнул губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

"Блестящая идея создания производственного комплекса - на месте добычи с уникальной логистикой по Севморпути - завершается отличным воплощением в жизнь. Невозможно переоценить значение этого проекта для топливно-энергетического комплекса и всей экономики России и, конечно, для Ямала. Это рост поступлений налогов во все уровни бюджетов, а значит, возможность исполнять социальные обязательства. Это новые рабочие места, а, значит, рост доходов семей многих тысяч россиян. С помощью "Ямал СПГ" наша страна не только займет свое достойное место на мировом рынке. Россия укрепляет свои позиции в Арктике", - заявил губернатор Ямала.

Напомним, проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы месторождения составляют 926 млрд кубометров газа.

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Соб. инф.

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Теги: НОВАТЭК , Дмитрий Кобылкин , Ямал , нефтегазовая отрасль , Ямал СПГ

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