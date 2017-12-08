up

8.12.2017 пятница

EUR 69.9323

USD 59.2948

В Тюмени -4..-6 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Ялуторовский район лидирует в рейтинге эффективности муниципалитетов

17:39 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Ялуторовский район стал лидером регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании областного совета по улучшению инвестиционного климата.

"На протяжении уже нескольких лет мы ведем на уровне муниципалитетов значительную работу. Убежден, инвестиционная привлекательность и экономический успех начинается именно здесь. Наша стратегическая задача - задействовать ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом", - подчеркнул губернатор.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Армизонский, Викуловский, Уватский и Голышмановский районы. Предпоследнее место занял Тобольск, последнее - Бердюжский район.

Десять самых эффективных муниципалитетов получат гранты от 10 млн рублей за первое место до 1 млн рублей за десятое место. Соответствующее распоряжение губернатор подписал на заседании президиума регионального правительства.

Добавим, что рейтинг эффективности муниципалитетов составлен по новой методике, которая учитывает экономические показатели, а также мнение предпринимательского сообщества, которое составляет 50% общей суммы показателей. Учитывались также количество и динамика создаваемых рабочих мест, число реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, количество субъектов малого предпринимательства, доходы бюджета муниципалитета от поступления местных налогов.

"Все главы администраций муниципальных образований должны тщательно проанализировать полученные результаты оценки эффективности деятельности и определить детально дальнейшие меры по улучшению ситуации", - дал поручение Владимир Якушев.

Губернатор обратил особое внимание глав Бердюжского района и Тобольска на необходимость мобилизовать усилия по работе с инвесторами и местным предпринимательским сообществом и изменить положение в рейтинге в течение года.

"Общественные организации предпринимателей и региональные институты развития достигли неплохих результатов в работе по улучшению инвестиционного климата в Тюмени. В 2018 году необходимо, не ослабляя внимания к областному центру, перенести внимание на муниципалитеты", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , Ялуторовский район , инвестиционный климат , рейтинг

Последние новости

17:57 9 декабря - события дня
17:46 Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране
17:39 Ялуторовский район лидирует в рейтинге эффективности муниципалитетов
17:35 Альберт Суфианов представил возможности гибридной операционной на съезде хирургов Урала
17:24 "Мастерская бабушки Агафьи" приглашает ишимских рукодельниц
17:10 Назван главный цвет 2018 года
17:00 Дистанционное обучение: удобство без ущерба качеству
16:49 В Сургуте полиция ищет "подломщицу" купюр Фото
16:38 Тюменцев приглашают на семинар "Льготы, предоставляемые детям с ограниченными возможностями здоровья"
16:29 Специалистов для "Тюменских молочных ферм" подготовит университет Северного Зауралья
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Ялуторовский район лидирует в рейтинге эффективности муниципалитетов

На новом комплексе DAMATE будут производить более сорока тысяч тонн молока в год

Крупный молочно-товарный комплекс открылся в Тюменской области

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

В Тюмени ищут кондитера с творческим подходом

Банк "Открытие" будет обслуживать счета районных администраций Тюменской области

Наум Бабаев: в Тюменской области с инвесторов сдувают пылинки

Общество

9 декабря - события дня

Альберт Суфианов представил возможности гибридной операционной на съезде хирургов Урала

"Мастерская бабушки Агафьи" приглашает ишимских рукодельниц

Спорт

Тюменец сыграет на "Кубке Вызова" молодежки

"Тюменский легион" сразится с ястребами

Тюменских юниоров ждет межрегиональный этап первенства России по баскетболу

Происшествия

В Сургуте полиция ищет "подломщицу" купюр

В Ишиме после исчезновения мужчины возбудили уголовное дело

Под Екатеринбургом из-за снегопада пассажирский автобус съехал в кювет

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+