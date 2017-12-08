Ялуторовский район лидирует в рейтинге эффективности муниципалитетов

admtyumen.ru

Ялуторовский район стал лидером регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании областного совета по улучшению инвестиционного климата.

"На протяжении уже нескольких лет мы ведем на уровне муниципалитетов значительную работу. Убежден, инвестиционная привлекательность и экономический успех начинается именно здесь. Наша стратегическая задача - задействовать ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом", - подчеркнул губернатор.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Армизонский, Викуловский, Уватский и Голышмановский районы. Предпоследнее место занял Тобольск, последнее - Бердюжский район.

Десять самых эффективных муниципалитетов получат гранты от 10 млн рублей за первое место до 1 млн рублей за десятое место. Соответствующее распоряжение губернатор подписал на заседании президиума регионального правительства.

Добавим, что рейтинг эффективности муниципалитетов составлен по новой методике, которая учитывает экономические показатели, а также мнение предпринимательского сообщества, которое составляет 50% общей суммы показателей. Учитывались также количество и динамика создаваемых рабочих мест, число реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, количество субъектов малого предпринимательства, доходы бюджета муниципалитета от поступления местных налогов.

"Все главы администраций муниципальных образований должны тщательно проанализировать полученные результаты оценки эффективности деятельности и определить детально дальнейшие меры по улучшению ситуации", - дал поручение Владимир Якушев.

Губернатор обратил особое внимание глав Бердюжского района и Тобольска на необходимость мобилизовать усилия по работе с инвесторами и местным предпринимательским сообществом и изменить положение в рейтинге в течение года.

"Общественные организации предпринимателей и региональные институты развития достигли неплохих результатов в работе по улучшению инвестиционного климата в Тюмени. В 2018 году необходимо, не ослабляя внимания к областному центру, перенести внимание на муниципалитеты", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко