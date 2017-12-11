Лучших лыжников определили на соревнованиях в Упорово

Фото пресс-службы Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой

Более 230 спортсменов стали участниками I этапа Кубка Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет в Упорово.

По итогам общекомандного зачета победу одержала специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 Тюмени, на втором месте - команда Тюменского района, на третьем − Заводоуковского городского округа.

В первый день соревнований участники преодолевали дистанции классическим стилем: 5 км для юношей и 3 км для девушек. Среди представителей сильной половины победил Максим Лопатин (Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, Тюмень). 41,5 секунды уступил победителю Егор Брагин (ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, Тюмень). Замкнул тройку лидеров Никита Малюгин (ДЮСШ №1 Тобольска). Он проиграл серебряному призеру три секунды.

Среди девушек первое место заняла Елизавета Бекишева (ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, СДЮСШОР №2, Тюмень). Второй результат с отставанием в 36,8 секунды показала Маргарита Болдырева (Заводоуковский городской округ). Третьей стала Екатерина Носырева (Исетский район), проигравшая 9,8 секунды.

Лидером среди девушек стала Елизавета Бекишева, на втором месте Маргарита Болдырева, на третьем − Анжелика Кораблина (СДЮСШОР №2, Тюмень).

Во второй день юные лыжники бежали свободным стилем. У юношей золото завоевал Дмитрий Волков (ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, СДЮСШОР №2, Тюмень). На 05,5 секунды отстал от него Кирилл Уросов (ЦПС России по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, Тюмень). Бронзу соревнований завоевал Никита Малюгин (ДЮСШ №1 Тобольска).

﻿ Фото пресс-службы Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой 1 /

Соб. Инф.