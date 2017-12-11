Тоболяка подозревают в грабеже

Фото следственного комитета РФ

Продукты питания и алкоголь в одном из сетевых магазинов Тюмени похитил житель Тобольска 1995 г. р.

По сообщению пресс-службы УМВД по Тюменской области, общая сумма ущерба составила 4 тыс. 500 рублей. По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность похитителя продукции. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Тобольска. Оперативники задержали подозреваемого у друзей, с которыми тот распивал похищенный алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.