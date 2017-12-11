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Тоболяка подозревают в грабеже

17:00 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Продукты питания и алкоголь в одном из сетевых магазинов Тюмени похитил житель Тобольска 1995 г. р.   

По сообщению пресс-службы УМВД по Тюменской области, общая сумма ущерба составила 4 тыс. 500 рублей. По записям с камер видеонаблюдения полицейские  установили личность похитителя продукции. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Тобольска. Оперативники задержали подозреваемого у друзей, с которыми тот распивал похищенный алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.  

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Теги: грабеж , Тобольск

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