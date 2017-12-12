В Югре экс-депутата осудили за незаконное предпринимательство

3dnews.ru

К штрафу в 400 тыс. рублей за незаконное предпринимательство приговорил Урайский городской суд бывшего депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Михаила Гнетова.

Как сообщает в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, Гнетов осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации ради получения дохода в особо крупном размере. Установлено, что с 2011 по 2013 годы бывший депутат в виде не облагаемой налогами арендной платы получил от физических и юридических лиц более 215 млн рублей. Расследование уголовного дела в отношении Гнетова по материалам РУФСБ России по Тюменской области осуществлялось СУ СК России по ХМАО-Югре.

В соответствии с постановлением Госдумы об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Гнетова освободили от назначенного наказания. Свою вину он не признал и направил в вышестоящий суд апелляционную жалобу. Судом Югры приговор Урайского городского суда оставлен без изменений.