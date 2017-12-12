Челябинский полицейский оштрафовал водителя скорой, заблокировавшего его машину

Фото ИА "Тюменская линия"

Проверка по факту действий сотрудника полиции, привлекшего к административной ответственности водителя скорой помощи, проводится в Коркино.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области, днем во дворе одного из домов водитель автомобиля скорой медицинской помощи, приехавший на вызов к ребенку, заблокировал личный транспорт полицейского, не исполнявшего служебные обязанности. Позже сотрудник полиции, заступив на службу, незаконно привлек к административной ответственности водителя скорой помощи.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.