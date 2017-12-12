Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем Конституции

День Конституции. Фото mkrf.ru

День Конституции Российской Федерации для каждого гражданина России особо значим. Он символизирует приоритет демократических ценностей и свобод в стране. Нерушимость положений главного закона служит прочным фундаментом для стабильности государства и общества, уверенного движения вперед.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей региона с Днем Конституции.

По его словам, тюменский регион как неотъемлемая часть Российской Федерации развивается динамично. Несмотря на все сложности, растут экономические показатели, совершенствуется социальная отрасль — в этом заслуга каждого жителя области.

"Радует, что мы сохраняем и укрепляем мир и согласие в нашем многонациональном регионе, бережем исторические традиции и духовные ценности предков. Вместе мы создали условия для реализации потенциала молодого поколения в самых разных сферах — производстве, науке, искусстве, спорте. Значит, можем уверенно смотреть в будущее. Уважение к главному закону нашей страны, вера в Отечество помогают нам успешно воплощать в жизнь самые смелые и сложные проекты, с честью преодолевая трудности и испытания, достигать отличных результатов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых достижений на благо нашей Родины!", - сказал Вадимир Якушев.