В Сладково на ярмарке охотно покупали мясо, шашлыки и блины

Сельхозярмарка. Фото ИА "Тюменская линия"

Более 40 местных товаропроизводителей приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке "Дары земли сладковской".

Как сообщает администрация Сладковского района, 70% торговых мест на ярмарке было предоставлено личным подсобным хозяйствам. Были широко представлены свинина, говядина, баранина, конина, мясо гусей, уток, кур, рыба (свежемороженая и копченая), творог, сметана, масло животное, хлебобулочные и кондитерские, кулинарные изделия, мед, ягоды, зерно, отруби. В продаже были и непродовольственные товары: мебель, шерстяные вязаные изделия, сувениры.

Наибольшим спросом пользовалось мясо. Также особым спросом среди населения райцентра пользовались горячие блюда - шашлыки, блины.

Артисты художественной самодеятельности и работники районного Дома культуры выступали перед односельчанами целый день. Прошли и спортивные состязания.