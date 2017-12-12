"ЗапСибНефтехим" внедряет лучшие мировые практики в развитие транспортной логистики

фото Тобольской промплощадки

Потенциальные потребители продукции будущего комплекса "ЗапСибНефтехим" познакомились с развитием транспортной логистики нефтяного гиганта.

В Тобольске, как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, состоялось двухдневное клиентское мероприятие. В ходе встречи старший менеджер по организации транспортировки готовой продукции СИБУРа Игорь Стулов выступил с докладом о внедрении лучших мировых практиках в развитие транспортной логистики. "Для организации оперативной доставки продукции клиентам мы организовали сеть складов в основных регионах продаж, - сообщил он. - Кроме того, мы предлагаем взаимовыгодную технологию – размещение склада сырья на территории предприятия клиента, что позволяет сократить срок доставки, транспортные и складские расходы".

Также СИБУР планирует переход на единый стандарт грузовой единицы фасованного груза – паллеты вместимостью 1,375 тонн. Для потребителей, осуществляющих крупнотоннажные оптовые закупки, предлагается бестарная доставка продукции балком (логистика без упаковки), которая позволяет минимизировать риск загрязнения продукта, оптимизировать затраты на содержание спецтехники и дополнительного персонала, увеличить производственные площадки. Эта практика уже сегодня успешно реализуется на сибуровском "БИАКСПЛЕНе". В целом планируется изменение подхода к заказу транспорта и доставке продукции клиентам.

"В 2018 году мы запустим электронный портал для оформления заказов на отгрузку и доставку продукции, – пояснил Игорь Стулов. – Новая система поможет клиентам в режиме реального времени отслеживать весь процесс заказа и повысит уровень оперативного реагирования наших специалистов на любые вопросы, связанные с проблемами транспортировки".

Одновременно с запуском "ЗапСибНефтехима" будет введен в эксплуатацию логистический хаб, который повышает уровень клиентского сервиса и является элементом логистической платформы "ЗапСибНефтехима", где будут осуществляться операции по приему, фасовке и упаковке, хранению, отгрузке продукции на паллетах и балком.

"Хаб располагается на территории грузовой деревни Фрейт Вилладж Ворсино. – рассказал директор проекта "Логистическая платформа, объект Хаб" Александр Федына, - Существующая контейнерная площадка после ее расширения, создаваемая зона фасовки и упаковки, состоящая из шести технологических силосов для перевалки полимерных гранул объемом 290 кубометров каждый, две линии фасовки и отгрузки мощностью 60 тонн в час каждая, а также таможенное представительство для возможности оформления импорта и экспорта продукции позволят выполнить все операции для надежной поставки продукции клиенту".

С запуском хаба будут сняты инфраструктурные ограничения для организации логистики без упаковки (балк) за счет наличия в регионе потребления мощностей по хранению продукции навалом и специализированного транспорта. Также логистический хаб позволит наладить поставки на рынки центральной европейской части РФ и организовать экспортные отгрузки по железной дороге в Восточную Европу.

"Проект создает окно возможностей по созданию новых полимерных производств, поскольку снижает инвестиционные риски переработчика за счет гарантированного обеспечения сырьем и дает возможность использовать опыт и инвестиции логистического оператора для развития логистической инфраструктуры по приемке насыпного полимера у переработчика полимеров", – подытожил Александр Федына.