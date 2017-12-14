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Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

21:43 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Доступ к финансированию модернизационных и инвестиционных проектов, а также высокая стоимость денег на эти цели - одна из основных проблем развития региональной промышленности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по вопросу "О развитии промышленного потенциала субъектов РФ".

"Проблемы доступа к финансированию рассматриваются во втором разделе доклада, который готовит наша рабочая группа. В рамках указанной проблематики свои предложения представили все 85 субъектов Российской Федерации. И мы можем сказать, что если регионы так дружно откликнулись - значит, это одна из главных проблем, которая волнует сегодня всех без исключения. Развивая промышленность при таких высоких процентных ставках по кредитам, мы не можем получить результат, на который рассчитываем", - подчеркнул Владимир Якушев.

По итогам опроса собственников и руководителей промышленных предприятий, проведенного в достаточно широком сегменте, от военно-промышленного комплекса до разработчиков IT-продуктов и технологий проблема высоких процентных ставок по банковским кредитам вышла на первое место, сообщил он.

Тридцать семь регионов высказались за совершенствование финансовой поддержки, оказываемой Фондом развития промышленности. По данным на 08 декабря 2017 года Фонд поддержал 201 проект, а сумма выданных займов превысила 48 млрд рублей.

Восемьдесят регионов представили предложения по совершенствованию системы федерального субсидирования. Еще 51 регион направил перечень инициатив по различным финансовым инструментам, в том числе по развитию специальных инвестиционных контрактов, льготному, под 5%, кредитованию, развитию облигационных займов, другим мерам финансовой поддержки развития региональной промышленности.

"В сегодняшних условиях предоставления займов развивать промышленность просто невозможно. Нам очень важно предложить какие-то инструменты и ответить вопрос: что нужно сделать, чтобы заимствования стали дешевле и бизнесу было интересно развивать инвестиционные проекты в регионах. Это архиважная тема. Я думаю, над проблемой понижения процентной ставки нам предстоит серьезно поработать вместе с Центральным банком России", - подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, рабочей группой Госсовета РФ под руководством тюменского губернатора был проведен опрос регионов по их финансовой потребности для обеспечения промышленного роста.

"Полученные данные и существующие возможности несопоставимы. По данным опроса, в период с 2018 по 2022 годы в субъектах Российской Федерации запланировано 3 тысячи 530 промышленных инвестиционных проектов на сумму 18 триллионов 480 миллиардов рублей. При этом в категории проектов от 500 миллионов до 3 миллиардов рублей - около тысячи проектов стоимостью более одного триллиона рублей. Предполагаемый размер требуемых инвестиций составляет порядка 700 миллиардов рублей. Стоит отметить, что эта категория проектов находится вне фокуса внимания действующих институтов развития. При этом мы понимаем, что с этим реестром еще нужно поработать, выделив наиболее реальные проекты, отвечающие стратегии развития страны и регионов. В результате около 40 процентов проектов отсеются", - отметил Владимир Якушев.

По его словам, анализ региональных инвестиционных портфелей позволит разделить все проекты на две группы: те, на которые региональная власть оказывает непосредственное влияние, и проекты, которые хотя и реализуются на территории субъектов, но уровень воздействия на них ограничивается вопросами оперативного согласования и подготовки кадров.

"Если какие-то крупные вертикально интегрированные компании с государственным участием реализуют масштабные инвестпроекты, и у них есть своя инвестиционная политика, то участие региона минимизировано. Мы решаем организационные вопросы - выделение земли, проведение каких-то административных процедур и согласований. Ну и, конечно, по полной программе заботимся о том, чтобы наша государственная система образования готовила необходимых специалистов", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко

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Теги: инвестиционные проекты , Владимир Якушев , экономическое развитие , подготовка кадров , господдержка , промышленность

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