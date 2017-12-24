ТВ-3 покажет тюменский сериал "Взрослые дети"

ТВ-3 покажет тюменский сериал "Взрослые дети". Фото Андрея Басова

Сериал "Взрослые дети", созданный тюменской Первой киностудией в областной столице, вошел в шорт-лист финалистов чемпионата России по сериалам проекта "Быть или не быть-2", который проводит федеральный канал ТВ-3.

На сайте канала ТВ-3 выход второй части телевизионного чемпионата анонсировали 25 декабря. В программе тюменцы увидят своих земляков – кинематографистов и юных артистов, занятых в создании многосерийного фильма "Взрослые дети". Около месяца назад они ездили на съемки "Быть или не быть-2", откуда вернулись с промежуточной победой в чемпионате – ребята вошли в десятку финалистов телепроекта.

Вместе с вернувшимися довольными героинями телесериала приехали первые спойлеры проекта: стало известно, что ведущим нового сезона чемпионата стал режиссер и актер Александр Незлобин. Компанию ему составит актер, сценарист и продюсер Денис Косяков.

ТВ-3 покажет тюменский сериал "Взрослые дети". Фото Андрея Басова

По словам продюсера и автора идеи сериала "Взрослые дети" Андрея Басова, работа над "Взрослыми детьми" продолжается.

"Главной задачей для нас было заинтересовать продюсеров канала и показать им проект. Мы это сделали, сейчас с ними общаемся на тему условия совместного производства сериала", - сказал Андрей Басов.

Отметим особенность: в первом сезоне чемпионата по сериалам зрители выбирали, какому проекту дать шанс, среди пилотов, созданных профессионалами. Во втором сезоне сериальной битвы участниками стали кинематографисты со всей страны, которые представляли свою идею в пилоте: для участия в шоу нужно было выложить во "ВКонтакте" первую серию с хэштегом #СнимуПилот до 1 октября 2017 года.

На рынке не хватает оригинальных идей и сценариев. Поэтому канал делает ставку на раскрытие молодых неизвестных авторов из регионов, которым в условиях концентрации кинобизнеса в столичных мегаполисах сложнее заявить о себе. С новым шоу ТВ-3 предлагает возможности социального лифта для авторов, независимо от их происхождения, образования, возраста и опыта", - гласит заявление генерального продюсера ТВ-3 Евгения Никишова, опубликованное на сайте проекта.

Оценивать качество заявок в составе жюри будут профессионалы и звезды кино- и телеиндустрии: продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссеры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Пётр Буслов, актеры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачёва и Кирилл Плетнёв. Победители шоу "Быть или не быть 2", чьи проекты выберет экспертное жюри и зрители телеканала, получат возможность снять свой сериал, который покажут в эфире ТВ-3.

Ирина Ромашкина