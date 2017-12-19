Банк "Открытие" запускает новый сервис по созданию шаблонов платежей

Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" запускает новый сервис по созданию шаблонов платежей в мобильном банке для держателей дебетовых карт с тарифным планом "Премиум".

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, теперь для того, чтобы сформировать новый шаблон, премиальным клиентам "Открытия" достаточно сфотографировать квитанцию об оплате, отправить фото в чат поддержки через приложение на телефоне и сотрудники банка создадут необходимый шаблон, который с этого момента будет отображаться в мобильном и интернет-банке.

Новый сервис позволяет клиентам сэкономить время и существенно упрощает их работу в системах дистанционного обслуживания: теперь не нужно вносить данные из квитанций об оплате вручную.